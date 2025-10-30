Ataque israelí en el sur del Líbano deja un muerto

BEIRUT, Líbano (ANSA/EL UNIVERSAL).- El ejército israelí llevó a cabo este jueves una incursión mortal en el sur del Líbano, lo que llevó al presidente libanés, Joseph Aoun, a ordenar a las fuerzas armadas "confrontar toda violación" del territorio nacional.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la operación, y aseguraron que actuaban contra "infraestructura de Hezbolá" cuando sus tropas abrieron fuego contra un "sospechoso".

Pese al alto el fuego firmado en noviembre de 2024 con la milicia chiíta que integra el "eje de la resistencia" financiado por Irán, Israel mantiene tropas en cinco zonas del sur del país y continúa con bombardeos regulares.

Durante una reunión con el jefe del Ejército, Aoun instruyó a los mandos militares a "enfrentar cualquier incursión israelí en el territorio liberado del sur, en defensa de la soberanía libanesa y la seguridad de los ciudadanos", según un comunicado de la presidencia.

El primer ministro Nawaf Salam calificó la operación de "flagrante agresión contra las instituciones del Estado libanés y su soberanía".

Según la agencia oficial NNA, tropas israelíes "irrumpieron en el edificio municipal de Blida, donde dormía el empleado Ibrahim Salameh, y procedieron a matarlo". El Ministerio de Salud libanés confirmó su muerte.

La prensa local exhibió imágenes de impactos de bala en las paredes y ventanas del edificio municipal. En la habitación donde Salameh pasaba la noche, el piso, las mantas y el colchón estaban manchados de sangre; sus lentes, papeles y cigarrillos quedaron esparcidos por el lugar.

El alcalde de Blida explicó que el funcionario dormía allí porque estaba de guardia. La localidad había quedado devastada durante la guerra entre Israel y Hezbolá del año pasado.

Vecinos citados por la NNA dijeron que el operativo se prolongó durante varias horas y que las tropas israelíes se retiraron al amanecer.

El ejército israelí afirmó que, durante una operación para "desmantelar infraestructura terrorista de Hezbolá en el área de Blida", sus efectivos detectaron a un sospechoso dentro del edificio y "abrieron fuego al identificar una amenaza inmediata". Añadió que "el incidente está bajo revisión" y acusó a Hezbolá de utilizar el inmueble "con fines terroristas bajo apariencia civil".

En la vecina localidad fronteriza de Adaisseh, la NNA reportó que fuerzas israelíes también volaron al amanecer un salón destinado a ceremonias religiosas.

Hezbolá comenzó a disparar contra Israel tras el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023, lo que derivó en más de un año de enfrentamientos y dos meses de guerra abierta antes del cese de hostilidades acordado el año pasado.

Israel, sin embargo, nunca ha dejado de realizar ataques aéreos sobre el Líbano —alegando que apunta a posiciones de Hezbolá— y ha intensificado los bombardeos en los últimos días. Este jueves anunció otro ataque contra "infraestructura terrorista de Hezbolá, incluyendo un lanzador y un pozo de túnel en la zona de Mahmudiyah, en el sur del Líbano".

El martes, el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Jeremy Laurence, informó que fuerzas israelíes han matado a 111 civiles libaneses desde la entrada en vigor del alto el fuego.

Durante la guerra, Hezbolá quedó severamente debilitado, y Estados Unidos ha incrementado la presión sobre las autoridades libanesas para que desarmen al grupo respaldado por Irán.

El miércoles, en una reunión de los supervisores del alto el fuego en la ciudad fronteriza de Naqoura, la enviada estadounidense Morgan Ortagus afirmó que Washington celebraba la "decisión de poner todas las armas bajo control del Estado antes de fin de año". La funcionaria añadió que el ejército libanés "debe ahora implementar plenamente su plan".