Ataque nocturno con drones y misiles en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó un infrecuente ataque nocturno con drones y misiles en el oeste de Ucrania, dijeron las autoridades el jueves, alcanzando objetivos que incluyen una planta electrónica de propiedad estadounidense y añadiendo más incertidumbre en los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

El ataque aéreo en una parte de Ucrania que se había librado en gran medida de ataques tan concentrados fue uno de los más grandes realizados por Rusia este año y se produjo en medio de las objeciones de Moscú a aspectos clave de las propuestas que podrían poner fin a los combates tras la invasión rusa a su vecino, iniciada en febrero de 2022.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de la guerra con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska la semana pasada antes de recibir al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y a líderes europeos en la Casa Blanca el lunes.

El mes pasado Trump cuestionó el compromiso de Putin de poner fin a la guerra, diciendo que el líder ruso "habla bien y luego bombardea a todos".

En una publicación hecha el jueves en redes sociales, el mandatario estadounidense criticó a su predecesor, Joe Biden, por no proporcionar a Ucrania el armamento que necesita para "contraatacar".

"Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar el país del invasor", dijo el mandatario. "Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite jugar ofensiva. ¡No hay posibilidad de ganar! Así es con Ucrania y Rusia".

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre si Trump considera realizar algún cambio en los tipos de armas que Estados Unidos proporcionará a Kiev.

Impulso por la paz a través de la diplomacia

Rusia ha disparado casi 1.000 drones y misiles de largo alcance contra Ucrania desde las conversaciones en la Casa Blanca, según cifras ucranianas.

Los países europeos analizan cómo pueden desplegar activos militares para disuadir cualquier ataque ruso posterior a la guerra en Ucrania. Pero el Kremlin no acepta el despliegue de tropas de países de la OTAN, y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo el miércoles que era inútil hacer arreglos de seguridad para Ucrania sin la participación de Moscú.

Putin está listo para reunirse con Zelenskyy para discutir los términos de la paz, dijo Lavrov el jueves, pero solo después de que altos funcionarios hayan resuelto cuestiones clave, en lo que podría ser un prolongado proceso de negociación, ya que las dos partes siguen estando muy alejadas.

Los líderes ucranianos y europeos han acusado a Putin de dar largas a los esfuerzos de paz con la esperanza de que su ejército, más numeroso y que ha logrado lentos avances, pueda capturar más territorio ucraniano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, planeó organizar una llamada de conferencia el jueves con los asesores de seguridad nacional de los países europeos que, previsiblemente, tendrán una función en las futuras garantías de seguridad para Ucrania, afirmó un alto funcionario estadounidense. Hasta el momento, se ignora qué países participarían en la llamada. El funcionario estadounidense habló bajo condición de anonimato para describir una discusión que no había sido anunciada públicamente.

Líderes militares de Ucrania, Estados Unidos, Reino Unido, Finlandia, Francia, Alemania e Italia se reunieron el martes y el miércoles en Washington para estudiar opciones militares, dijo Joseph Holstead, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. En su declaración, no dio detalles sobre lo que se discutió específicamente en la reunión, en la que también participó el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa.

Pero un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre las conversaciones, dijo: "Todo se está considerando y nada se está descartando", respecto a las garantías de seguridad para Ucrania, excluyendo la presencia de soldados estadounidenses en el terreno.

Los jefes militares y sus equipos estudian una variedad de opciones, entre ellas, "cuán grande" es la garantía de seguridad y qué sucede si se implementa con o sin un alto el fuego, dijo el funcionario, quien señaló que los jefes de defensa europeos reconocieron que es su "responsabilidad asegurar Europa".

Ataque contra el oeste de Ucrania

Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero durante la noche, dijo la Fuerza Aérea ucraniana. El ataque alcanzó principalmente regiones en el oeste del país, donde se cree que se transporta y almacena gran parte de la ayuda militar proporcionada por los aliados occidentales de Ucrania. Los bombardeos provocaron la muerte de al menos una persona e hirieron a otras 15, según las autoridades.

Una planta electrónica estadounidense cerca de la frontera con Hungría también fue atacada, según Andy Hunder, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania. La fábrica Flex es una de las mayores inversiones estadounidenses en Ucrania, dijo Hunder a The Associated Press.

En el momento del impacto, 600 trabajadores del turno de noche estaban en las instalaciones y seis de ellos resultaron heridos, dijo Hunder. Los ataques rusos a Ucrania desde que inició su invasión han dañado propiedades pertenecientes a más de la mitad de los cerca de 600 miembros de la cámara, agregó.

"El mensaje es claro: Rusia no busca la paz. Rusia ataca negocios estadounidenses en Ucrania, humilla a los negocios estadounidenses", dijo Hunder.

El ministerio de Defensa ruso dijo que los ataques estaban dirigidos a "empresas del complejo militar-industrial ucraniano". Afirmó que el ataque alcanzó fábricas de drones, depósitos de almacenamiento y sitios de lanzamiento de misiles, así como áreas donde se reunían tropas ucranianas. Rusia ha negado repetidamente que ataque áreas civiles de Ucrania.

En la ciudad occidental de Leópolis, una persona murió y tres resultaron heridas cuando el ataque dañó 26 edificios residenciales, un jardín de infancia y edificios administrativos, escribió el jefe regional Maksym Kozytskyi en Telegram. La fiscalía regional dijo que tres misiles de crucero rusos con municiones de racimo impactaron la ciudad.

El líder ucraniano responde

Zelenskyy condenó el ataque en medio del impulso por la paz, diciendo que se llevó a cabo "como si nada estuviera cambiando en absoluto". Dijo que Moscú no ha mostrado señales de buscar negociaciones significativas para poner fin a la guerra e instó a la comunidad internacional a responder con una presión más fuerte sobre Moscú que incluya sanciones y aranceles más severos.

En comentarios hechos el miércoles pero que fueron divulgados hasta el jueves, Zelenskyy dijo que los planes para garantías de seguridad se aclararán para el final de la próxima semana. Señaló que espera estar listo para mantener conversaciones directas con el presidente ruso, Vladímir Putin, por primera vez desde la invasión a gran escala.

Las conversaciones también podrían llevarse a cabo en un formato trilateral junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo Zelenskyy.

Ya se analiza un lugar para la reunión, y Suiza, Austria y Turquía son posibilidades, agregó el mandatario ucraniano.

Mientras tanto, Ucrania ha mantenido sus ataques con drones de largo alcance de producción nacional contra infraestructuras dentro de Rusia que apoyan el esfuerzo bélico de Moscú. Ha impactado refinerías de petróleo, entre otros objetivos, y los precios mayoristas de la gasolina en Rusia han alcanzado máximos históricos en los últimos días.

Mientras tanto, drones ucranianos hirieron el jueves a cuatro civiles en la región rusa de Belgorod, que limita con Ucrania, según publicaciones en Telegram del gobernador regional Vyacheslav Gladkov. El funcionario dijo que los drones dañaron bloques de apartamentos, un sitio comercial y un automóvil.