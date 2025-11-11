Ataques de colonos en Cisjordania desatan violencia en aldeas palestinas

JERUSALÉN (AP) — Decenas de colonos israelíes enmascarados atacaron el martes un par de aldeas palestinas en el norte de Cisjordania, incendiando vehículos y otras propiedades antes de enfrentarse con soldados israelíes enviados para detener los disturbios, dijeron autoridades israelíes y palestinas. Este fue el más reciente de una serie reciente de ataques violentos perpetrados por jóvenes colonos en Cisjordania.

La policía israelí dijo que cuatro israelíes fueron arrestados en lo que describió como "violencia extremista", mientras que el ejército israelí informó que cuatro palestinos resultaron heridos. La policía y la agencia de seguridad interna de Israel, Shin Bet, dijeron que ya investigan el incidente.

Videos en redes sociales muestran dos camiones carbonizados envueltos en llamas, con una construcción cercana también en llamas. La violencia de los colonos ha aumentado desde el inicio de la guerra en Gaza hace dos años. Los ataques se han intensificado en las últimas semanas mientras los palestinos cosechan sus olivos en un ritual anual.

La oficina humanitaria de la ONU informó la semana pasada que en octubre ocurrieron más ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania que en cualquier otro mes desde que comenzó a llevar un registro en 2006. Se produjeron más de 260 ofensivas, dijo la oficina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mañana del martes, decenas de miles de israelíes asistieron al funeral de un soldado israelí cuyo cuerpo había estado retenido en Gaza durante 11 años, desbordando y bloqueando las calles circundantes mientras multitudes sostenían banderas israelíes con actitud solemne.

El entierro del teniente Hadar Goldin fue un momento de cierre para su familia, que había recorrido el mundo en una campaña pública para pedir su regreso. La gran asistencia también reflejó la importancia del caso para el público en general en Israel, donde Goldin se convirtió en un nombre familiar durante la lucha por llevar sus restos a casa.

Hamás devolvió sus restos el domingo como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que comenzó el mes pasado. Los cuerpos de cuatro rehenes capturados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, aún permanecen en Gaza.

Violencia de colonos en Cisjordania

Palestinos y trabajadores de derechos humanos acusan al Ejército y a la policía israelíes de no detener los ataques de los colonos. El gobierno de Israel está dominado por colonos de Cisjordania, y la fuerza policial está supervisada por el ministro del gabinete Itamar Ben-Gvir, un líder colono de línea dura.

En el incidente del martes, el Ejército dijo que los soldados respondieron inicialmente a los ataques de colonos en las aldeas de Beit Lid y Deir Sharaf. Señaló que los colonos huyeron a una zona industrial cercana y atacaron a los soldados enviados a la escena y dañaron un vehículo militar.

El funcionario palestino Muayyad Shaaban, que encabeza la Comisión gubernamental contra el Muro y los Asentamientos, dijo que los colonos incendiaron cuatro camiones lecheros, tierras de cultivo, chozas de hojalata y tiendas pertenecientes a una comunidad beduina local.

Afirmó que los ataques eran parte de una campaña para expulsar a los palestinos de sus tierras y acusó a Israel de dar protección e inmunidad a los colonos. Pidió sanciones contra grupos que "patrocinan y apoyan el proyecto de terrorismo colonial de asentamientos".

El presidente francés Emmanuel Macron denunció los ataques durante su reunión con el presidente palestino Mahmoud Abbas, efectuada el martes en París.

"La violencia de los colonos y la aceleración de los proyectos de asentamientos han alcanzado nuevos niveles, amenazan la estabilidad de Cisjordania y constituyen violaciones del derecho internacional", dijo.

Palestinos en Gaza aún luchan por acceder a alimentos

El martes, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que el número de palestinos muertos en la Franja ha aumentado a 69.182. Su conteo —generalmente considerado por expertos independientes como confiable— no distingue entre combatientes y civiles, pero el ministerio dice que más de la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

Palestinos desplazados en el centro de Gaza dicen que siguen dependiendo en gran medida de las cocinas de caridad para obtener su única comida diaria, ya que los crecientes precios del mercado y la falta de ingresos les impiden afrontar los costos de vida diarios.

El martes, decenas de personas, la mayoría de ellas niños, hacían fila con ollas vacías en una cocina de caridad en el campamento de refugiados de Nuseirat esperando recibir arroz, el único alimento disponible ese día.

"Los cohetes y aviones se detuvieron, pero el aumento de los costos de vida ha sido el arma más dura utilizada contra nosotros", dijo Mohamed al-Naqlah, un palestino desplazado que vive en Nuseirat.

La reciente guerra comenzó con un ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, cuando alrededor de 1,200 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas, y 251 personas fueron secuestradas.

Funeral para soldado israelí retenido como rehén durante 11 años después de su muerte

Goldin tenía 23 años cuando fue asesinado dos horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en la guerra de 2014 entre Israel y Hamás. Durante años, antes del ataque de 2023, carteles con los rostros de Goldin y Oron Shaul, otro soldado cuyo cuerpo fue secuestrado en la guerra de 2014, miraban desde las intersecciones mientras sus familias hacían campaña para reclamar la devolución de sus cuerpos.

El Ejército de Israel determinó hace tiempo que Goldin había sido asesinado, basándose en pruebas encontradas en el túnel donde fue trasladado su cuerpo, incluyendo una camisa empapada de sangre y objetos religiosos. El Ejército recuperó los restos de Shaul en enero. El martes, anunció que había desmantelado el pozo del túnel donde se encontró su cuerpo.

"Hadar, te esperamos durante 11 años; es mucho tiempo. Mucho tiempo. Sinceramente, no puedo explicar cómo lo hicimos", dijo Leah Goldin, la madre de Goldin, junto a su tumba.

En los elogios de los hermanos, los padres y la exprometida de Goldin en su funeral nunca se mencionó al primer ministro Benjamin Netanyahu, que ocupaba el mismo cargo cuando el militar fue secuestrado y lo hizo durante la mayor parte del período desde entonces. Reiteraron sus agradecimientos al Ejército israelí, incluidos los soldados en reserva, que buscaron incansablemente el cuerpo de Goldin a lo largo de los años.

Netanyahu no asistió al funeral, aunque el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, el teniente general Eyal Zamir, pronunció un elogio en nombre de la institución. Benny Gantz, un legislador de la oposición que era el jefe de Estado Mayor durante el secuestro de Goldin, asistió con antiguos líderes militares.

Durante años, cuatro rehenes israelíes permanecieron en Gaza: Goldin, Shaul y dos israelíes con problemas de salud mental que cruzaron a Gaza por su cuenta y fueron retenidos desde 2014 y 2015.

Los cuatro han sido devueltos de Gaza en el último año. En la guerra de 2014 murieron más de 2.200 palestinos, entre ellos, cientos de civiles, y se infligieron daños generalizados a la infraestructura del enclave. Otras 73 personas fallecieron del lado israelí durante los 50 días de combates.