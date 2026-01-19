Ataques de pandilleros en Guatemala dejan policías muertos

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Guatemala honraba el lunes a los policías muertos en varios ataques presuntamente orquestados por pandilleros, luego de que el fin de semana las fuerzas de seguridad retomaran el control de prisiones en las que se desataron motines.

El país despertó con derechos constitucionales restringidos después de que el presidente Bernardo Arévalo firmó un decreto declarando el estado de sitio durante 30 días en todo el territorio nacional. La Constitución permite tal declaración en casos graves de violencia e insurrección.

Con 149 votos a favor y uno en contra, y 10 diputados ausentes o con licencia de un total de 160 en el Congreso de la República, el legislativo aprobó y respaldó el lunes por la tarde el estado de sitio decretado por el presidente, aunque con algunas modificaciones, entre ellas que se mantengan las libertades para participar en eventos culturales y religiosos.

Los diputados también incluyeron que las detenciones que no requieran orden judicial sean para los que integran las pandillas, o contra quienes existan indicios sustentables de que colaboran con esos grupos. Además, los legisladores ordenaron suspender 30 días todas las visitas a pandilleros en prisión.

En la discusión, diputados oficialistas acusaron al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) —el cual pidió que se redujera a 15 días el estado de sitio, pero no fue respaldado— de mantener vínculos con los pandilleros.

"Ustedes no defienden terroristas, se casan con ellos directamente... Allí están las fotos familiares", dijo el diputado Samuel Pérez, en alusión a una sobrina de la líder de UNE, la exprimera dama Sandra Torres, que es pareja de Aldo Duprie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", líder de la pandilla Barrio 18.

Pérez también recrimino a la fiscalía por no haber acusado de terrorismo a un presunto pandillero que fue detenido luego de los atentados con un fusil, y quien en su teléfono móvil tenía evidencias de los ataques. La fiscalía indicó que acusó al detenido sólo por los delitos de portación ilegal de armas de fuego y promoción y fomento de la drogadicción.

Inés Castillo, diputado jefe de bancada de UNE, acusó a los oficialistas de no usar los fondos que el Congreso asigna al ejecutivo para brindar seguridad a la población. "Vergüenza les debería de dar que la delincuencia asesina a 10 ciudadanos a diario", manifestó.

En las calles de la capital el tráfico —que usualmente es pesado— circulaba con fluidez, y parte de la población se mantuvo en sus casas, en resguardo.

"Da pena esta situación, a la población le afecta psicológicamente, no se animan a salir. Estoy de acuerdo con que el presidente imponga un estado de sitio porque eso no para la violencia, pero sí ayuda a tranquilizar a la gente", dijo a The Associated Press Óscar López, un radiotécnico de 68 años, que había tenido que salir debido a una cita médica.

Presuntos pandilleros asesinaron el domingo a siete policías en una aparente represalia porque las autoridades habían retomado el control, en el suroeste del país, de una de las tres prisiones de máxima seguridad donde reclusos se habían amotinado y tomado rehenes el día anterior.

David Custodio Boteo, director de la Policía Nacional Civil, confirmó a The Associated Press que en la madrugada murió un agente policial que había sido herido de gravedad, con lo que ya suman nueve policías fallecidos.

"Hay varios heridos que se encuentran en situación crítica, operaciones. Algunos también sufren de amputaciones debido a los ataques", explicó Custodio Boteo.

Los agentes fallecidos tenían entre 28 y 46 años. Frente a seis féretros en la sede del Ministerio de Gobernación, el presidente les rindió honores, leyendo sus nombres y llamándolos "héroes".

"Hoy me duele entregarle a cada una de las familias esta bandera (de Guatemala), símbolo de una patria que no olvidará el sacrificio y compromiso de sus policías caídos en el cumplimiento de su deber", declaró Arévalo.

"Detrás de cada uniforme hay una familia, hay una mamá, un papá, hijos, hijas, hermanas y hermanos, había vida, había sueños y había esperanza, y había sobre todo un respeto profundo por la institución", dijo entre lágrimas y con la voz entrecortada el ministro de Gobernación, Marco Villeda.

El Diario Oficial publicó el decreto del presidente en el que justificó el estado de sitio por "la existencia de acciones coordinadas de grupos autodenominados maras o pandillas contra las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles".

Algunos derechos limitados son la detención legal, las reuniones y manifestaciones y el derecho a la portación de armas regulado por la ley. Las fuerzas de seguridad también podrán prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en ciertos lugares o someterlos a registro.

La víspera, el presidente también ordenó, como medida preventiva, la suspensión de las clases en todo el país y la restricción de visitas a hospitales públicos. Instituciones del sistema de justicia también optaron por suspender sus actividades.

En octubre del año pasado, el Congreso guatemalteco reformó algunas leyes para declarar terroristas a los miembros de las pandillasBarrio 18 y Mara Salvatrucha, y endurecer las penas de prisión a sus integrantes que cometan delitos. En febrero y septiembre de 2025, Estados Unidos también declaró terroristas a los miembros de ambas pandillas.