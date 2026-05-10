Ataques israelíes dejan 17 muertos en Líbano

Beirut, Líbano.- Tres ataques israelíes con drones contra vehículos justo al sur de Beirut mataron a cuatro personas el sábado, mientras que una serie de bombardeos en el sur de Líbano dejó al menos 13 muertos, entre ellos un hombre y su hija de 12 años.

Los tres ataques con drones al sur de Beirut marcaron otra escalada desde que entró en vigor el 17 de abril un alto el fuego entre Israel y el grupo armado Hezbollah. Ambas partes siguen con ataques diarios pese a la tregua.

Dos de los ataques del sábado ocurrieron en la autopista que conecta Beirut con la ciudad portuaria sureña de Sidón, en los que varias personas resultaron heridas, mientras que el tercero se produjo en una carretera que conduce a la región libanesa de Chouf y mató a tres personas, informó la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado.

El Ministerio de Salud indicó que un bombardeo israelí contra la aldea sureña de Saksakiyeh mató al menos a siete personas, entre ellas un niño, e hirió a 15. El ministerio señaló que se trataba de un recuento inicial.

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La agencia informó de ataques en el sur de Líbano, incluido uno contra la aldea de Bourj Rahhal que mató a tres personas y otro en Maifadoun que mató a una.

El Ministerio de Salud, por su parte, señaló que tres ataques israelíes con drones mataron a un hombre sirio que iba en motocicleta con su hija de 12 años en la ciudad de Nabatiyeh.

El ministerio explicó que, tras el ataque inicial, el hombre y su hija lograron alejarse del lugar, pero fueron atacados de nuevo por el dron, que mató al hombre al instante. La niña se desplazó entonces unos 100 metros (yardas) y fue alcanzada otra vez por el dron después de que ya había resultado herida. La niña murió más tarde en un hospital, informó la Agencia Nacional de Noticias.