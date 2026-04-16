Ataques israelíes en Líbano han alcanzado a menores

BEIRUT.- Jawad Younes, de 11 años, y sus primos jugaban al fútbol en el terreno baldío entre sus casas, como solían hacer. Su hermano menor, Mehdi, de 4 años, se les había unido, pero se cansó, así que Jawad lo llevó a casa y se lo dejó a su madre antes de volver al partido. Minutos después, llegó un ataque israelí.

El objetivo era la casa del tío de Jawad. La explosión sacudió los edificios vecinos y arrojó al suelo a los hermanos de Jawad que estaban en casa. Mientras su madre, Malak Meslmani, se apresuraba a ayudarles a levantarse, solo podía pensar en Jawad.

"Estaba levantando a mis hijos del suelo en la casa, pero mientras corría para recogerlos, grité: ´¡Jawad!´", dijo. "Mi corazón me lo dijo". Su hijo murió al instante en el ataque israelí del 27 de marzo en Saksakieh. También murió uno de sus primos, tan cercanos que eran más como hermanos. Varios niños resultaron heridos.

El tío de Jawad también murió. Era ingeniero de diseño de interiores; Jawad quería ser ingeniero como él. Meslmani lo calificó de civil. Pero, como muchas familias chiíes del sur de Líbano, la familia era leal partidaria del grupo armado y partido político Hezbollah, que se formó en la década de 1980 para combatir la ocupación israelí de la zona.

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Jawad y su primo están entre los 172 niños muertos —de más de 2.100 personas en total— por los ataques de Israel en las seis semanas de guerra reanudada entre el país y Hezbollah, un grupo respaldado por Irán.

Israel ha atacado a menudo a presuntos milicianos de Hezbollah en sus casas sin previo aviso.