Ataques israelíes en sur de Líbano dejan al menos siete muertos

BEIRUT (AP) — Ataques aéreos israelíes sobre el sur de Líbano cobraron la vida de al menos siete personas y causaron varios heridos el sábado, y el ejército israelí demolió partes de un convento católico en una aldea fronteriza, informaron autoridades.

Ataques aéreos israelíes afectan sur de Líbano

El ejército de Israel emitió el sábado un nuevo aviso de evacuación a los residentes de nueve aldeas del sur de Líbano. Tanto el ejército de Israel como el grupo político-paramilitar Hezbollah han mantenido sus ataques pese a la tregua temporal que entró en vigor el 17 de abril.

En la aldea fronteriza de Yaroun, el ejército de Israel utilizó excavadoras para destruir partes de un convento católico que había estado vacío como resultado de los combates más recientes.

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"Lo que escuchamos es que fue destruido con excavadoras", dijo Gladys Sabbagh, superiora general de las Hermanas Basilianas Salvatorianas. Sabbagh dijo a The Associated Press que el convento incluía una escuela que había estado cerrada desde la guerra entre Israel y Hezbollah de 2006, así como una clínica que recientemente fue trasladada a la aldea cercana de Rmeich.

Describió el convento como un pequeño complejo que albergaba a sólo dos monjas, que se fueron debido a la guerra. Sabbagh no tenía más detalles, ya que los residentes de Yaroun han sido desplazados.

Iglesia católica cuestiona versión del ejército israelí

El ejército de Israel emitió un comunicado en que afirmó que, al tiempo que el ejército destruía infraestructura de Hezbollah en Yaroun, una casa que no tenía señales religiosas resultó dañada. Añadió que, tan pronto como el ejército supo que estaba vinculada a una iglesia, los soldados "evitaron que se causaran más daños".

El ejército añadió que Hezbollah utilizó el complejo en el pasado para disparar cohetes hacia Israel en varias ocasiones. Subrayó que el ejército no ataca instituciones religiosas intencionalmente.

La Iglesia católica en Líbano rechazó las afirmaciones de que el complejo haya sido utilizado con fines militares.

"Estamos en contra de todas las prácticas contra los lugares de culto y las iglesias. Estos son lugares para difundir paz, amor y educación", dijo el reverendo Abdo Abou Kassm, director del Centro Católico de Información. "Estas no son bases militares".

La demolición en el convento se produjo días después que imágenes de un soldado israelí blandiendo un hacha contra una estatua caída de Jesús en la cruz, en la aldea del sur de Líbano de Debel, habían provocado una condena generalizada, en Líbano y a nivel internacional.

Israel sostiene que apunta a infraestructura y miembros de Hezbollah

En otras partes del sur de Líbano, continuaron los bombardeos israelíes y los ataques de Hezbollah.

Según la Agencia Nacional de Noticias, que pertenece al Estado libanés, un ataque aéreo impactó un automóvil en la aldea de Kfar Dajal y mató a 2 personas y otro dio contra una vivienda en la aldea de Lwaizeh y dejó tres muertos. Además, reportó un ataque contra la aldea de Shoukin en que se registraron dos muertes.

La portavoz en árabe del ejército de Israel, la teniente coronel Ella Waweya, publicó en X que su Fuerza Aérea llevó a cabo unos 50 ataques aéreos en las últimas 24 horas y apuntó que su objetivo era la infraestructura y miembros de Hezbollah.

Por su parte, Hezbollah dijo que el sábado atacó con un dron a soldados israelíes que se habían reunido el sábado dentro de una casa en la aldea costera de Bayed.

En las últimas semanas, el ejército israelí ha estado arrasando con barrios en localidades próximas a la frontera entre los dos países. Según el ejército, derruye las construcciones que eran utilizadas como puestos de avanzada por el grupo respaldado por Irán.

El ejército israelí difundió un nuevo video que, según afirmó, muestra como se vuelan posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano. En la grabación, difundida el viernes, aparecen soldados sosteniendo una bandera israelí y caminando entre los escombros de un estadio de fútbol en la ciudad libanesa de Bint Jbeil. El ejército explicó en su web que la fuerza aérea "destruyó el estadio de la ciudad luego que se descubrió que estaba lleno de trampas explosivas".

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo disparó cohetes contra el norte de Israel dos días después que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra contra su principal aliado, Irán. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos y lanzó una invasión terrestre sobre el sur del país vecino, capturando decenas de localidades y aldeas a lo largo de la frontera.

Desde entonces, Líbano e Israel han mantenido sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas. Ambos países están técnicamente en guerra desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Un alto el fuego de 10 días declarado en Washington entró en vigor el 17 de abril. Más tarde, se amplió por tres semanas.

El Ministerio de Salud dijo que desde que comenzó la guerra hace dos meses, 2.659 personas han muerto y 8.183 han resultado heridas.