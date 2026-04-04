Ataques masivos en toda Ucrania

Kiev, Ucrania.- Al menos a ocho personas murieron por ataques rusos en toda Ucrania, entre ellos, un ataque "masivo" con misiles y drones cerca de la capital, informaron autoridades locales.

Funcionarios afirman que el Kremlin está cambiando sus tácticas para aumentar el sufrimiento civil, realizando bombardeos diurnos y preparándose para atacar más infraestructura clave.

El presidente del país, Volodímir Zelenski, señaló la disposición de Kiev a una posible tregua de Pascua. La festividad religiosa se celebra el 12 de abril en ambos países.

Zelenski también dijo que Ucrania se prepara para un cambio en las tácticas aéreas rusas, pues tiene informes de inteligencia que indican que los futuros ataques irán más allá de la infraestructura energética.

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En Rusia, el Ministerio de Defensa reportó que, durante la noche, 192 drones ucranianos fueron derribados sobre Rusia y la Crimea ocupada.

Autoridades ucranianas destacaron lo que describieron como un aumento de los ataques diurnos por parte de Rusia, que, según afirmaron, podrían provocar más muertes de civiles. Durante meses, Moscú castigó a Ucrania con ataques nocturnos con misiles y drones en los que podían usarse cientos de aeronaves no tripuladas a la vez.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, escribió en X que "casi medio millar de drones y misiles de crucero" atacaron el país durante la noche.

"Así es como responde Moscú a las propuestas de Ucrania de un alto el fuego por Pascua: con ataques brutales", manifestó.

Zelenski señaló el jueves que Kiev sigue abierta a una posible tregua en Pascua, que se celebra la próxima semana, de acuerdo con el calendario juliano que siguen las iglesias ortodoxas de Ucrania y Rusia.