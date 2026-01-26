Aumenta la ira en Minnesota

Minneapolis.- Funcionarios federales y estatales ofrecieron el domingo versiones contrastantes sobre los operativos migratorios en Minneapolis y otras ciudades del estado de Minnesota, en las que cada una de las partes asegura tener la superioridad moral luego de que otro civil fue abatido por agentes federales.

"¿De qué lado quieres estar?", preguntó el gobernador Tim Walz. "¿Del lado de un gobierno federal todopoderoso que podría matar, herir, amenazar y secuestrar a sus ciudadanos de las calles, o del lado del enfermero de un hospital de veteranos que murió mientras veía lo que hacía ese gobierno?", refiriéndose a la muerte de Alex Pretti el sábado en Minneapolis.

En un edificio de oficinas federales ubicado a unos 30 kilómetros (20 millas) de distancia, el comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, rostro público de los operativos migratorios, culpó nuevamente a Pretti de su muerte.

"Cuando alguien toma la decisión de presentarse en una escena activa de aplicación de la ley, interferir, obstruir, retrasar o agredir a un agente de la ley y — y traen un arma para hacerlo. Esa es una elección que tomó ese individuo", declaró Greg Bovino a la prensa.

Videos grabados por transeúntes y revisados por The Associated Press parecen contradecir las declaraciones del gobierno del presidente Donald Trump, que dijo que los agentes dispararon "defensivamente" contra Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años.

A Pretti se le ve sólo con un teléfono en la mano mientras se interpone entre un agente de inmigración y una mujer en la calle. Ningún vídeo mostrarlo parece con un arma.

En las horas posteriores al tiroteo, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, declaró que Pretti agredió a los oficiales, y Bovino dijo que quería "masacrar a las fuerzas del orden".

La familia de Pretti dijo que estaban "desconsolados, pero también muy enojados" con las autoridades. Los familiares están furiosos por la descripción del tiroteo por parte de los funcionarios federales.

"Las asquerosas mentiras que cuenta el gobierno sobre nuestro hijo son reprobables y repugnantes. Alex claramente no está sosteniendo un arma cuando es atacado por los asesinos cobardes del ICE de Trump. Tiene su celular en la mano derecha y su mano izquierda vacía está levantada sobre su cabeza mientras intenta proteger a la mujer fue empujada y rociada con gas pimienta por agentes del ICE", señaló la familia en un comunicado. "Por favor, difundan la verdad sobre nuestro hijo", piden

Por su parte, la Casa Blanca continuó con sus ataques hacia el gobernador. La secretaria de prensa Karoline Leavitt publicó en la red social X que Walz "No cree en la ley y el orden" y lo acusó de alentar a "agitadores de izquierda a acechar y grabar a agentes federales en medio de operaciones legales".