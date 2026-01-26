logo pulso
Mundo

Trump mantiene confianza en titular de Seguridad Nacional pese a muerte en Minnesota

Por EFE

Enero 26, 2026 11:49 a.m.
A
Donald Trump / Foto: Archivo

Donald Trump / Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su confianza en la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a pesar del aumento de tensión en Minnesota por la muerte de un segundo manifestante por disparos de un agente de inmigración, indicó este lunes la Casa Blanca a la cadena CNN.

"La secretaria Noem continuará al frente del Departamento de Seguridad Nacional con la plena confianza del presidente", dijo un funcionario estadounidense a dicho medio de comunicación.

Este mensaje se produjo poco después de que el propio Trump anunciara, a través de su cuenta en Truth Social, que ha decidido enviar a su 'zar' de la frontera, Tom Homan, un veterano agente de inmigración, a Mineápolis para dirigir el despliegue.

Algunos medios interpretaron esta medida como una pérdida de confianza con el líder de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien ha estado al frente del operativo con el respaldo de Noem.

Homan y Noem han tenido desacuerdos ocasionales y, según funcionarios estadounidenses citados por la CNN, no se han hablado en los últimos meses.

Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, fue asesinado a disparos el pasado sábado por agentes federales de inmigración durante las protestas desatadas en Minéapolis, la mayor ciudad de Minesota, en contra de las redadas.

Se trata de la segunda muerte en las manifestaciones tras el asesinato el pasado 7 de enero de Renée Gold, también ciudadana estadounidense, en manos de otro agente migratorio.

Las autoridades locales, del Partido Demócrata, y los manifestantes piden a la Administración de Donald Trump que retire a las tropas de la ciudad y ponga fin a las redadas.

Sin embargo, el mandatario acusa a los dirigentes de estar alentando las protestas contra los agentes de inmigración para desviar la atención de un supuesto fraude masivo en programas sociales.

