Aumentan a siete los casos de coronavirus en Ecuador

El Ministerio de Salud de Ecuador informó este lunes que aumentó a siete el número de personas con coronavirus en el país, luego de que esta noche se confirmara un nuevo caso relacionado también con el primer paciente que vino de España.



"Los casos de coronavirus (COVID-19) en Ecuador ascienden a siete, el último caso confirmado la noche de este lunes corresponde a una persona que mantuvo contacto con la primera portadora" de la enfermedad, indicó el Ministerio en un comunicado.



Ello tras los resultados de laboratorio entregados por el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública (Inspi), el único homologado por la Organización Mundial de la Salud para efectuar los análisis sobre el COVID-19.



Según el Ministerio, "este nuevo caso presenta síntomas leves y se encuentra en aislamiento domiciliario bajo vigilancia médica".



El pasado sábado Ecuador confirmó su primer caso de coronavirus y un día después aumentaron a seis, es decir cinco más relacionados con el caso índice.



Hasta hoy, el Inspi ha efectuado pruebas a otros 14 contactos que presentaron alguna sintomatología respiratoria y los resultados han sido negativos, agregó esta noche el Ministerio de Salud.



Precisó que las autoridades sanitarias del país mantienen una vigilancia activa y han dado un seguimiento continuo "a las 177 personas que forman el cerco edpidemiológico", es decir aquellas que tuvieron contacto con la primera paciente.



Ese caso corresponde a una mujer que llegó de España el pasado 14 de febrero y que no presentó síntomas a su arribo al país, aunque días después dio positivo para coronavirus, por lo que fue ingresada en uno de los quince hospitales que se han adecuado en el país para atender esta enfermedad.



Hasta el momento la paciente de 71 años se mantiene en una unidad de cuidados intensivos y con "pronóstico reservado", añadió el Ministerio de Salud en su informe.



La titular de esa cartera de Estado, Catalina Andramuño, ha hecho constantes llamamientos a la población para que refuerce los hábitos de higiene, sobre todo el lavado constante de manos y sobre la adecuada forma de toser o estornudar, como medidas para evitar la propagación del virus.



Además, ha señalado que las personas que presenten síntomas como fiebre, dolor en el pecho, tos o dificultades respiratorias no deben automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud.



Alfredo Bruno, experto del Inspi, afirmó recientemente que el COVID-19 "es un virus que normalmente ocasiona una enfermedad leve", que se evidencia en el hecho de que de los casos detectados en el país "sólo uno es crítico".



"El 80 por ciento de casos no conlleva ningún tipo de complicaciones", subrayó el experto.