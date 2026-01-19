Aumentan los casos de sarampión en Jalisco

GUADALAJARA, Jal., enero 19 (EL UNIVERSAL).- Las fiestas de diciembre provocaron que los casos de sarampión en Jalisco aumentaran considerablemente en tan solo dos semanas, llegando a mil 20 contagios acumulados desde que se detectó el brote en agosto de 2025.

El secretario de Salud del estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que durante los últimos cinco meses de 2025 se reportaron aproximadamente 600 casos, mientras que en las dos primeras semanas de enero de 2026 se han registrado más de 300 casos, de los cuales 280 siguen activos.

El funcionario informó que el 95% afecta a personas de 0 a 19 años con esquemas de vacunación incompletos; además, señaló que el 80% de los casos activos se registran en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Hasta ahora sólo una bebé de dos meses proveniente de Guerrero ha fallecido en el estado a causa de esta enfermedad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Consejo Estatal de Salud acordó duplicar el número de brigadas de vacunación, concentrando sus esfuerzos en la Zona Metropolitana de Guadalajara para intentar contener el brote.

Pérez Gómez indicó que para implementar esta estrategia se orientará personal destinado al combate del dengue aprovechando la baja presencia del vector que lo transmite a causa del clima frío; además, los pasantes que hacen sus servicio social en la Secretaría serán enviados a las brigadas de vacunación y se contratará temporalmente a 100 profesionales.

Además, en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco, la Defensa, el IMSS y el ISSSTE se abordarán las escuelas que se encuentren en zonas críticas para vacunar a niños sin cartilla de vacunación o con esquemas incompletos.