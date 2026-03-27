Aumento en combustibles desata protestas en Chile

Santiago, Chile.- Las imágenes de gasolinas vacías contrastan con el colapso registrado los dos días anteriores. En medio de protestas, críticas y cacerolazos, entró en vigor el jueves un reajuste histórico de los precios de los combustibles en Chile, una medida que hizo desplomar la aprobación del gobierno de José Antonio Kast tan solo dos semanas después de que asumió la presidencia.

El lunes, el gobierno anunció una escalada inédita en los precios de la gasolina y el diésel, a raíz de los impactos dejados por la guerra en Medio Oriente, por lo que cientos de personas acudieron a estaciones de servicio antes de su implementación.

La subida en los precios del combustible —que van desde un 30% en el caso de la gasolina y alcanzan un 62% en el caso del diésel— obedece al incremento en los precios del petróleo a raíz de la guerra en Irán , una situación que el propio presidente reconoció tratarse de "un golpe al bolsillo" de los chilenos.

El nuevo precio se mantendrá al menos por las próximas tres semanas y supone la subida más acentuada en más de medio siglo, desde inicios de los años 1970, cuando el país vivía bajo la dictadura militar (1973-1990).

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Diferentes ciudades del país, como Santiago, la sureña Concepción o la norteña Antofagasta, registraron cacerolazos y pequeñas protestas en el metro desde el martes. Asimismo, miles de estudiantes marcharon hoy en la capital ante el escenario "desafiante".

"Lo que me preocupa del alza de la bencina es la repercusión que va a tener en otros productos, en los pasajes, el transporte público, en la comida", dijo la estudiante Francisca Torres.

Bajo la consigna "Contra el retroceso, marchamos", secundaristas y universitarios ocuparon las calles de diversos sectores del centro santiaguino, en varias protestas que confluyeron hacia la icónica Plaza Baquedano, donde terminaron con duros enfrentamientos con la policía y llevaron al cierre de una decena de estaciones de metro.

Kast, quien asumió el cargo el pasado 11 de marzo tras elegirse con casi el 60% de los votos, ha visto su popularidad desplomarse tan solo 24 horas después del anuncio de reajuste de precios.