Australia pide evacuar costa sureste por el fuego

Tomerong, Australia.- Las autoridades pidieron a los residentes de las zonas afectadas por los incendios en el sureste de Australia que evacúen la zona el jueves si no tienen intención de defender sus viviendas ante la previsión de un incremento de las temperaturas y el viento, que agravarán el peligro en los próximos dos días.

En reuniones en Nowra, Narooma y Batemans Bay, comunidades costeras ubicadas al sur de Sydney agotadas por los incendios, el Servicio de Bomberos Rurales del estado de Nueva Gales del Sur advirtió que los vientos del noroeste podrían volver a dirigir las llamas hacia la costa.

En las últimas semanas, veraneantes en la región tuvieron que resguardarse en las playas y en el océano por el avance de los fuegos, y una asfixiante humareda envolvió los pueblos turísticos, quemando las dunas de arena en algunos lugares.

En el vecino estado de Victoria, se instó a las comunidades amenazadas por las llamas a obedecer rápido a los avisos de evacuación.

"No podemos garantizar su seguridad y no queremos poner a los servicios de emergencia _ ya sean voluntarios o asalariados _ (...) en peligro porque la gente no siguió el consejo que se le dio", señaló el primer ministro de la región, Daniel Andrews.

Se espera que las temperaturas en la zona amenazada ronden los 45 grados Celsius (más de 110 grados Fahrenheit) este viernes, mientras persisten las condiciones de sequía.