Australia retira cargos a periodistas que informaron sobre el juicio del cardenal Pell por pederastia

SIDNEY, Australia (EFE).- La fiscalía australiana retiró este jueves los cargos contra tres periodistas y un grupo mediático a los que había acusado de desacato por informar sobre el juicio del cardenal George Pell, condenado por pederastia, contraviniendo una orden judicial.



El Tribunal Supremo del estado de Victoria indicó en un comunicado que la acusación pública no perseguirá el caso contra los editores de las ediciones on-line de los diarios australianos The Age, The Brisbane Times y WA Today.

También señaló que renuncia a la causa contra el grupo Fairfax Media después de que este fuera adquirido por el grupo Nine.

La fiscalía retiró en total 28 del más de un centenar de acusaciones que impuso a 23 periodistas y 13 grupos de comunicación, que se añaden a los dos cargos retirados contra otros dos periodistas en una vista anterior.

El juez había emitido una orden que impedía informar en toda Australia de cualquier aspecto del juicio contra Pell con el argumento de que el ex número tres del Vaticano se enfrentaba a dos procesos y que el informar sobre el primer caso podría influir en el jurado del siguiente.

Tras la declaración de culpabilidad en el primer caso, los imputados publicaron informaciones aludiendo al resultado, sin mencionar el nombre del acusado ni la naturaleza de las acusaciones, y ofreciendo enlaces a medios extranjeros que no estaban sometidos a la orden judicial.

Pell, de 78 años, fue hallado culpable en diciembre de 2018 de cinco delitos de pederastia contra dos niños del coro de la catedral de Melbourne en la década de 1990, y condenado el 13 de marzo de 2019 a seis años de cárcel.