Autor de ataque era un docente

Torrance, Cal.- El hombre de California arrestado por el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca es un docente con un alto nivel educativo y un desarrollador aficionado de videojuegos que se opone a las políticas del presidente Donald Trump.

Las autoridades señalan que Cole Tomas Allen, de Torrance, California, fue detenido en la cena del sábado por la noche en Washington a la que asistieron Trump y altos miembros de su gobierno.

En un mensaje enviado a familiares minutos antes del ataque, el hombre de 31 años se describió a sí mismo como "Amistoso Asesino Federal" y arremetió contra medidas tomadas recientemente por el gobierno de Trump, aunque no nombró directamente al presidente republicano, según una copia obtenida por The Associated Press.

Los escritos superaban las 1,000 palabras y se leían como un mensaje divagante y profundamente personal, que comenzaba de manera casi chocante con un casual "¡hola a todos!" antes de pasar a disculpas a familiares, compañeros de trabajo, compañeros de viaje e incluso desconocidos que temía podrían quedar atrapados en la violencia. La nota oscilaba entre confesión, agravio y despedida, y en la que Allen agradecía a personas en su vida incluso al tiempo que buscaba explicar el ataque.

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En otro punto, el documento viraba entre ira política, justificaciones religiosas y refutaciones a críticos imaginados, a veces leyendo como si estuviera discutiendo con detractores en tiempo real.

Las autoridades anunciaron que Allen enfrentará cargos que incluyen usar un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal, así como otros posibles cargos.

Allen fue arrestado el sábado por la noche cuando intentaba pasar a toda prisa un punto de control de seguridad con dos armas de fuego y cuchillos. Funcionarios policiales dijeron a la AP que Cole Allen compró legalmente una pistola semiautomática calibre .38 en octubre de 2023 y una escopeta calibre 12 el año pasado.

Bin Tang, profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California-Dominguez Hills, dijo a The Associated Press que Allen tomó algunas de sus clases antes de graduarse.

"Fue un muy buen estudiante, siempre sentado en la primera fila de mi clase, prestando atención y con frecuencia enviándome correos electrónicos con preguntas sobre las tareas", dijo Tang.

El padre del sospechoso, Thomas Allen, figura como integrante de la iglesia Grace United Reformed Church Torrance.