Autoridades rusas dicen haber derribado dos drones que se dirigían a Moscú y acusan a Ucrania

Las defensas antiaéreas rusas derribaron dos drones que se dirigían a Moscú durante la noche, según indicaron las autoridades el miércoles, en lo que describieron como un nuevo intento de Ucrania de atacar la capital rusa en una aparente campaña para inquietar a los moscovitas y llevar la guerra a Rusia.

Los drones fueron interceptados en su ruta hacia Moscú y no hubo víctimas, indicó el alcalde, Sergey Sobyanin. El Ministerio ruso de Defensa lo describió como un "ataque terrorista".

Uno de los drones se estrelló en la región de Domodedovo, al sur de Moscú, y el otro cerca de la autopista a Minsk, al oeste de la ciudad, señaló Sobyanin. El aeropuerto de Domodedovo es uno de los más transitados de la capital.

No estaba claro de dónde habían salido los drones, y las autoridades ucranianas no hicieron comentarios en un primer momento. Ucrania no suele confirmar ni negar esos ataques.

El 30 de julio y el 1 de agosto se interrumpieron los vuelos en el aeropuerto de Vnukovo cuando varios drones se estrellaron en el distrito financiero de Moscú tras ser interceptados de forma electrónica por las defensas antiaéreas, en dos incidentes separados.

Las autoridades rusas acusaron en mayo a Ucrania de intentar atacar el Kremlin con dos drones en un plan para asesinar al presidente, Vladímir Putin. Ataques recientes de drones iban dirigidos contra objetivos en la capital rusa o la Península de Crimea, anexionada por Rusia.

En medio de las tensiones provocadas por los ataques esporádicos con drones, al menos 43 personas resultaron heridas el miércoles en una explosión en una fábrica al norte de Moscú, según el gobernador de la región que rodea la capital rusa, Andrei Vorobyov. Se temía que hubiera cinco personas atrapadas bajo los escombros, señaló.

La detonación ocurrió en un almacén de fuegos artificiales, señaló, aunque estaba en el mismo recinto que una planta que fabrica miras telescópicas y otros equipos ópticos para el ejército, además de instrumental médico.

La explosión reventó ventanas en edificios de apartamentos vecinos y provocó la evacuación de la zona, indicó Vorobyov.

En otro incidente que causó alarma, una densa humareda se alzaba sobre la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, según dijeron medios ucranianos que citaban a medios sociales y blogs.

El gobernador nombrado por Moscú en Sebastopol, Mikhail Razvozzhayev, dijo que el humo procedía de un "ejercicio de formación de flota" e instó a la población local a no preocuparse. "Sí, el olor del humo es desagradable pero es absolutamente seguro", dijo en Telegram. "Todo está tranquilo en la ciudad".

Esos incidentes ocurrieron mientras continúa la contraofensiva ucraniana, que autoridades occidentales y ucranianas han advertido será un proceso lento contra las atrincheradas fuerzas del Kremlin.

Rusia ha repelido a los ucranianos en zonas del este, aunque se están librando duros combates, indicó Hanna Maliar, viceministra ucraniana de Defensa, en su canal oficial de Telegram.

"En algunas zonas del frente se producen varios cambios de posición al día", señaló.

Maliar afirmó que los esfuerzos ucranianos habían tenido "un éxito parcial" en el sur. No dio detalles.

No fue posible verificar las afirmaciones de ningún bando de forma independiente.