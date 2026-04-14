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Autorizan eutanasia a 80 hipopótamos

Por AP

Abril 14, 2026 03:00 a.m.
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Autorizan eutanasia a 80 hipopótamos

Bogotá, Col.- El gobierno colombiano autorizó el lunes un protocolo para practicar la eutanasia a unos 80 hipopótamos, en un nuevo intento por controlar la reproducción de estos mamíferos que descienden de los ejemplares introducidos de forma ilegal al país por el capo de la droga Pablo Escobar en la década de 1980.

Se trata de una medida que se ha discutido por años en el país y que ha generado rechazo especialmente en la comunidad de Puerto Triunfo , donde se ubica la Hacienda Nápoles que perteneció a Escobar y que atrae a cientos de turistas que acuden a ver los hipopótamos. El narcotraficante falleció en 1993 abatido por la policía colombiana.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, redactó un documento oficial que contiene lineamientos para la coordinación institucional en el manejo y control de los hipopótamos. En rueda de prensa se explicó que las medidas serán implementadas en el segundo semestre del año, cuando ya estará en funciones un nuevo presidente que asumirá el 7 de agosto.

El ministerio indicó en el documento que la caza será una medida de última instancia que "solo procederá cuando las alternativas no letales no resulten" viables.

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