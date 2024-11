Reducción de casos de sífilis y gonorrea en Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — La epidemia de sífilis en Estados Unidos se desaceleró drásticamente el año pasado, los casos de gonorrea disminuyeron y los de clamidia se mantuvieron por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, según datos federales publicados el martes.

Las cifras son una buena noticia acerca de las enfermedades de transmisión sexual, que presentaron algunos aumentos alarmantes en años anteriores debido a la disminución del uso del condón, la inadecuada educación sexual y la reducción de pruebas y tratamientos durante la pandemia de COVID-19.

El año pasado, los casos de las etapas más infecciosas de la sífilis disminuyeron 10% respecto al año anterior, la primera reducción sustancial en más de dos décadas. Los casos de gonorrea se redujeron 7%, una disminución por segundo año consecutivo que llevó a la cifra por debajo de la que se registró en 2019.

"Me siento alentado, y hacía mucho tiempo que no me sentía así" sobre la epidemia nacional de infecciones de transmisión sexual, dijo el doctor Jonathan Mermin de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). "Algo está funcionando".

El año pasado se diagnosticaron y reportaron más de 2,4 millones de casos de sífilis, gonorrea y clamidia: 1,6 millones de casos de clamidia, 600.000 de gonorrea y más de 209.000 de sífilis.

La sífilis es una causa particular de preocupación. Durante siglos, fue una infección común pero temida, que podía deformar el cuerpo y provocar la muerte. Los nuevos casos se redujeron notablemente en Estados Unidos a partir de la década de 1940, cuando los antibióticos contra las infecciones estuvieron ampliamente disponibles, y continuaron disminuyendo durante medio siglo desde entonces. Sin embargo, para 2002, los casos comenzaron a aumentar de nuevo, siendo los hombres que tienen sexo con otros hombres el grupo más desproporcionadamente afectado.

En el nuevo informe se encontró que los casos de sífilis en sus etapas tempranas, que son más infecciosas, disminuyeron 13% entre los hombres homosexuales y bisexuales. Fue la primera disminución de este tipo desde que la agencia comenzó a reportar datos para ese grupo, a mediados de la década de 2000.

Sin embargo, hubo un aumento de 12% en la tasa de casos de sífilis de etapa desconocida o posterior, reflejo de personas infectadas años atrás.

Los casos de sífilis en recién nacidos, contagiados por madres infectadas, también aumentaron. Hubo casi 4.000 casos, entre ellos, 279 muertes fetales y de infantes.

"Esto significa que las mujeres embarazadas no están siendo examinadas con la frecuencia suficiente", dijo el doctor Jeffrey Klausner, profesor de medicina en la Universidad del Sur de California.

¿Qué causó algunas de las mejoras en las tendencias de las ETS? Varios expertos dicen que un factor contribuyente es el creciente uso de un antibiótico como "píldora del día después". En varios estudios se ha demostrado que tomar doxiciclina dentro de las 72 horas después de tener relaciones sexuales sin protección reduce el riesgo de desarrollar sífilis, gonorrea y clamidia.