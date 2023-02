Avión de EEUU derribó objeto desconocido en Canadá, informa Trudeau

OTTAWA (AP) — El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el sábado que, actuando bajo sus órdenes, un avión de combate estadounidense derribó un "objeto no identificado" que volaba a gran altitud sobre el Yukón, un día después de que aeronaves de Estados Unidos hicieran algo similar encima de Alaska.

El Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés), una organización conjunta de Estados Unidos y Canadá que comparte la defensa del espacio aéreo de las dos naciones, detectó el objeto volando a una altitud muy elevada sobre Alaska el viernes por la noche, dijeron funcionarios estadounidenses. Cruzó al espacio aéreo canadiense el sábado.

Trudeau conversó con el presidente estadounidense Joe Biden, que también ordenó que el objeto fuera derribado. Cazas canadienses y estadounidenses que operan dentro del NORAD partieron a toda prisa y fue uno de Estados Unidos el que le disparó al objeto.

Cazas F-22 han derribado tres objetos en el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá en siete días, un suceso sorprendente que ha suscitado interrogantes sobre qué sobrevuela la región y quién es el responsable.

Se cree que al menos uno de los objetos derribados es un globo espía de China, pero los otros dos no han sido identificados públicamente. Aunque Trudeau dijo el sábado que el objeto era "no identificado", un portavoz del NORAD, el mayor Olivier Gallant, indicó que las fuerzas armadas habían determinado de qué se trataba, pero no darían detalles.

Trudeau dijo que las fuerzas canadienses recuperarían los restos para estudiarlos. El Yukón es el territorio canadiense más occidental y una de las partes menos pobladas del país.

Apenas un día antes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que un objeto aproximadamente del tamaño de un automóvil chico fue destruido en las alturas en una zona remota de Alaska. Las autoridades no han precisado si estaba dotado con equipo de espionaje, de dónde procedía ni qué propósito tenía.

Kirby señaló que fue derribado porque volaba a una altitud de unos 13.000 metros (40.000 pies) y representaba una "amenaza razonable" para la seguridad de los vuelos civiles, no porque se tuviera conocimiento de que efectuaba labores de espionaje.

Según el Comando Norte de Estados Unidos, las operaciones de recuperación continuaban el sábado en el hielo marino cerca de Deadhorse, Alaska.

En un comunicado, el Comando Norte indicó que no había nuevos detalles sobre qué cosa era el objeto. Señaló que las labores de búsqueda y recuperación estaban a cargo del Comando de Alaska y la Guardia Nacional de Alaska, así como del FBI y la policía local.

"Las condiciones climatológicas del Ártico, incluyendo viento helado, nieve y luz diurna limitada, son un factor en esta operación, y el personal ajustará las operaciones de recuperación para mantener la seguridad", agregó.

El sábado pasado, Estados Unidos derribó un enorme globo blanco frente a la costa de Carolina del Sur.

El globo formaba parte de un gran programa de espionaje que China ha estado implementando desde hace "varios años", dijo el Pentágono.

Estados Unidos asegura que globos chinos han sobrevolado docenas de países en cinco continentes en los últimos años, y que ha ampliado su conocimiento sobre ese programa tras seguir de cerca al derribado en aguas próximas a Carolina del Sur.

Beijing respondió que se reserva el derecho a "adoptar ulteriores medidas" y censuró a Washington por su "evidente reacción exagerada y grave violación de la práctica internacional".

La Armada continuaba sus actividades de inspección y recuperación de los restos en el lecho oceánico frente a Carolina del Sur, y la Guardia Costera brindaba la seguridad, agregó. El viernes fueron recuperados de las aguas restos adicionales, y continuarán las operaciones hasta donde lo permita el clima, señaló el Comando Norte.