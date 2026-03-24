Avión militar se estrella luego de su despegue

Bogotá, Col.- El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que cayó a tierra tras despegar con 128 personas a bordo desde la ciudad amazónica de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, dejó este lunes al menos 66 militares muertos y 57 heridos, así como cuatro desaparecidos y una persona ilesa.

"En la aeronave iban 128 personas, entre ellos 11 tripulantes de la FAC, 115 hombres del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional", señaló anoche el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, quien aclaró que el avión llevaba tres personas más que las 125 informadas inicialmente.

"Lamentablemente, como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron y están en proceso de identificación", agregó.

Según su balance, 58 de los fallecidos eran miembros del Ejército, seis eran miembros de la tripulación de la FAC y los otros dos, integrantes de la Policía Nacional. "Al momento están pendientes cuatro de nuestros militares por ubicar", indicó.

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El jefe militar agregó que hay 57 militares heridos, que fueron evacuados, de los cuales ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, capital del vecino departamento de Caquetá, y 49 a Bogotá.

De los heridos trasladados a la capital, 19 reciben atención en el Hospital Militar y otros 30 fueron ingresados en el Batallón de Sanidad Militar.

A lo largo del día reinó una confusión en cuanto a las víctimas del siniestro pues el avión se incendió tras caer en un remota zona selvática, en las afueras de Puerto Leguízamo, una ciudad amazónica situada cerca de la frontera con Ecuador y Perú.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, "como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó", lo que agravó la situación en el lugar del accidente.

El accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando el avión FAC 1016 que acababa de despegar de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, cayó a tierra por causas que aún se desconocen.

"La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad", manifestó el ministro de Defensa, quien es general retirado de la FAC.

El avión accidentado tenía 43 años de uso pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de EU, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.