Avistamientos de Drones Rusos en la UE

ROMA, Italia, noviembre 10 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Nuevos drones presuntamente rusos sobre el espacio aéreo de la Unión Europea. Según lo informa el periódico Kiev Independent, citando a Deutsche Welle, la noche de este domingo se avistaron tres drones sobrevolando la central nuclear de Doel, en el norte de Bélgica.

Las operaciones en la central, ubicada cerca de Amberes, no se vieron afectadas por el avistamiento de los aviones no tripulados, según informó un portavoz de la compañía energética local Engie.

En los últimos días, se han producido varios avistamientos de drones no identificados cerca de infraestructuras belgas. El 3 de noviembre, el ejército belga ordenó derribar los drones desconocidos avistados sobre las bases militares del país en respuesta a estos avistamientos.

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, afirmó que los avistamientos cerca de las bases militares parecen formar parte de una operación de espionaje, sin mencionar al responsable, pero vinculando los incidentes con las recientes violaciones del espacio aéreo ruso en Europa.

Por su parte, el nuevo jefe del Estado Mayor de Defensa del Reino Unido, el mariscal del aire Richard Knighton, declaró este domingo a la BBC que, tras recibir una solicitud de apoyo por parte de su homólogo belga, acordó junto al ministro de Defensa John Healey desplegar personal y equipamiento británico en Bélgica, en coordinación con la OTAN.

Knighton subrayó que tanto el Reino Unido como los demás países miembros de la organización están comprometidos a respaldarse mutuamente en estas situaciones y precisó que ya ha comenzado el despliegue de efectivos para asistir a las autoridades belgas. Explicó además que "no sabemos -y los belgas tampoco lo saben todavía- la procedencia de esos drones, pero les ayudaremos proporcionando nuestro equipamiento y efectivos".

"La debilidad no genera diálogo con Rusia. Para los rusos, es simplemente debilidad. Y eso significa que pueden imponer su versión de los hechos. Eso es lo que sucede. Así que, respondiendo a la pregunta de qué son en general las violaciones del espacio aéreo europeo por drones en varios países, digo que todo esto es evidencia. Evidencia para Europa, evidencia de su reacción. Todos estos ataques con drones de Putin son evidencia para ver de qué son capaces", expresó hoy el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su cuenta en Telegram.

Los aviones no tripulados rusos sobre Europa son "una prueba de cómo reaccionará Estados Unidos ante la actual amenaza a los países europeos dentro de la OTAN. Cuando el río suena, agua lleva, y toda esta evidencia, en mi opinión, es peligrosa para la integridad de Europa", añadió.

"No es Europa la que está en guerra con Rusia, sino Rusia la que está en guerra con Ucrania e, hipotéticamente, con muchos en Europa. Entendemos de qué son capaces y qué pueden hacer, pero Europa teme a la palabra 'escalada'", amplió Zelensky en una entrevista con The Guardian. "De ahí la necesidad de una respuesta contundente que meros llamamientos", enfatizó "Los europeos siempre piensan que las medidas europeas —ya que se elaboraron con respeto a la ley y los valores— constituyen una escalada", insistió el presidente ucraniano Rusia, de hecho —argumentó—, "no tolera la debilidad y considera cualquier respuesta intelectual que no se base en la fuerza, como las sanciones con las que Europa está reaccionando, no como un llamamiento al Estado de derecho, sino como una muestra de debilidad".