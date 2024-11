Israel y Estados Unidos en la Crisis Humanitaria de Gaza

JERUSALÉN (AP) — Estados Unidos dijo el martes que no castigará a Israel por la grave situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza. Sin embargo, instó a Israel a aumentar el flujo de ayuda al territorio asediado.

El mes pasado, la Casa Blanca dio a Israel de 30 días para mejorar las condiciones o arriesgarse a perder el apoyo militar. Al expirar ese plazo, los principales grupos internacionales de ayuda dijeron que Estados Unidos se había quedado muy corto y que la situación humanitaria en Gaza ha alcanzado su peor nivel desde que estalló la guerra.

El martes por la noche, el Departamento de Estado estadounidense dijo que Israel ha hecho un progreso limitado y que no tomaría ninguna medida punitiva contra su cercano aliado. Sin embargo, pidió más medidas.

"No estamos dando a Israel un pase", señaló Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado. "Queremos ver una mejora en la totalidad de la situación humanitaria".

Después de 13 meses de guerra, los grupos de ayuda acusan al ejército israelí de obstaculizar e incluso bloquear los envíos en Gaza. Casi toda la población de alrededor de 2,3 millones de palestinos depende de la ayuda internacional para sobrevivir, y expertos en seguridad alimentaria y grupos defensores de derechos humanos advirtieron que ya podría haber casos de hambruna en el norte del enclave.

"Durante mi visita a Gaza la semana pasada, fui testigo de la inanición deliberada de casi 2 millones de civiles, mientras continúa el bombardeo", dijo Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, un importante proveedor de ayuda. "Hay muy poca ayuda que está cruzando hacia Gaza".

Israel, que controla todos los cruces hacia el territorio, señaló que está comprometido a entregar asistencia humanitaria y que se ha esforzado por aumentar la ayuda. Afirmó que la ONU y los grupos de ayuda internacional necesitan hacer un mejor trabajo distribuyendo los suministros, y que organizaciones criminales están robando la ayuda antes de que llegue a los civiles.

¿En qué nivel se encuentra la ayuda?

La ayuda a Gaza se mide generalmente en términos de camiones de alimentos y suministros que entran al territorio. Estados Unidos ha exigido 350 camiones diarios.

Las cifras del gobierno israelí muestran que aproximadamente un promedio de 57 camiones diarios ingresaron al territorio en octubre y unos 75 al día en lo que va de noviembre. La ONU cuenta los camiones de manera diferente y dice que sólo ha recibido 39 camiones diarios desde principios de octubre.

En el norte de Gaza, donde el ejército israelí ha llevado a cabo una gran ofensiva durante el último mes, las cifras fueron aún más bajas. No entró ninguna ayuda a las áreas más al norte de Gaza –Jabaliya, Beit Lahiya y Beit Hanoun– en octubre, afirmó la ONU.

Israel señaló que cerró todos los cruces de Gaza por las altas festividades judías en octubre y no pudo enviar ayuda al norte debido a la ofensiva contra los combatientes de Hamás.

Durante los últimos dos días, el cuerpo militar encargado de las entregas de ayuda a Gaza —el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT por sus siglas en inglés)— señaló que ha permitido que camiones de ayuda entren a las áreas más afectadas del norte. Pero apenas tres de los camiones han llegado a su destino con éxito, según el Programa Mundial de Alimentos.

Denegación de paso y de entrada

Los grupos de ayuda acusan al ejército israelí de impedir el paso a los camiones llenos de ayuda para llegar a las áreas donde los combates son más intensos, incluido el norte de Gaza, donde el hambre es más grave.

"Puede haber ayuda esperando en la frontera lista para entrar. Pero si no se nos proporciona un paso seguro para ir a recogerla, no es posible que la tengamos. Y no llegará a las personas que la necesitan", dijo Louise Wateridge, portavoz de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.

La UNRWA ha sido la principal agencia que adquiere y distribuye ayuda en Gaza y una disputa entre Israel y la agencia llevó a Israel a prohibirla el mes pasado. Israel dice que Hamás se ha infiltrado en la UNRWA, una acusación que la agencia ha negado.

Durante octubre, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo que las autoridades israelíes rechazaron aproximadamente el 43% de todas las solicitudes de movimiento humanitario, e impidieron un 16% adicional.

Las autoridades israelíes también han prohibido la entrada al enclave a algunos vehículos y bienes, de acuerdo con los grupos de ayuda, a menudo sin proporcionar ninguna razón. Rachel Morris, del grupo de ayuda Mercy Corps, dijo que los camiones que llevaban suministros de tiendas del grupo han sido rechazados más de cinco veces.

Israel señaló que niega la entrada a suministros que podrían ser utilizados como armas por parte de Hamás.

Luego de verse sometido a una intensa presión internacional, Israel ha tomado medidas para aumentar la entrega de ayuda, y la COGAT ha dicho que se permitió la entrada de camiones al norte del enclave. El martes, informó que había abierto un quinto cruce fronterizo para aumentar el flujo de ayuda.

Sin embargo, los grupos de ayuda dicen que el acceso sigue siendo un problema.

El Programa Mundial de Alimentos dijo que negaron el acceso a vehículos llenos de sus suministros a Jabaliya, Beit Hanoun y Beit Lahiya el martes. En la víspera, la agencia de la ONU dijo que recibió aprobación del ejército para entregar suministros a Beit Hanoun sólo para ser detenidos por tropas en ruta en Jabaliya y ordenados a descargar allí el almacén.

Inseguridad a lo largo de las rutas de ayuda

Otros factores que también obstaculizan la distribución son los robos y la delincuencia a lo largo de las rutas de ayuda.

Israel acusa a la UNRWA de no recoger cientos de camiones de suministros que se acumulan en el principal paso de ayuda del sur del territorio. Dice que la ayuda ha estado esperando allí durante meses.

Pero tanto el ejército israelí como las agencias de ayuda reconocieron que las entregas de ayuda son peligrosas porque grupos delictivos conformados por familias están robando los camiones. Un oficial israelí, que habló bajo condición de anonimato según las pautas de información militar, estimó que del 30% al 40% de los suministros de ayuda son robados por miembros de familias criminales.

La portavoz de COGAT, Shani Sasson, dijo que el ejército israelí ha intentado asegurar parte de la ruta y encontrar rutas alternativas para los conductores, pero no puede acompañar a cada camión de ayuda y los grupos criminales siempre están en movimiento.

Muchos grupos de ayuda que solían usar el cruce ahora dicen que es demasiado peligroso para su personal recoger la ayuda. Aseel Baidoun, un gerente senior en Ayuda Médica para Palestinos, dijo que a veces los conductores tienen que pagar tarifas para mover su ayuda desde el cruce hasta Gaza.

Comentó que el ejército israelí estaba "fallando en proporcionar un entorno propicio para traer suficientes bienes humanitarios a Gaza".

Los grupos de ayuda también dicen que sus almacenes y trabajadores han sido atacados por fuerzas israelíes. OCHA dice que al menos 326 trabajadores de ayuda han sido asesinados desde el inicio de la guerra. No está claro cuántos han sido asesinados mientras trabajaban.