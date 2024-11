Azerbaiyán es sede de cumbre climática

Azerbaiyán está en el centro de atención. Este pequeño estado petrolero del Cáucaso Sur es el anfitrión de la conferencia climática más grande de la ONU.

Diplomáticos de todo el mundo se reunirán en Bakú, la capital, para la cumbre climática anual, conocida como COP29, para analizar cómo evitar las crecientes amenazas del cambio climático en uno de los lugares donde nació la industria petrolera.

Fue en Bakú donde se desarrollaron los primeros campos petroleros del mundo en 1846, y donde Azerbaiyán lideró la producción mundial de petróleo en 1899.

Ubicado entre Irán al sur y Rusia al norte, Azerbaiyán está en el mar Caspio y fue parte de la Unión Soviética desde 1922 hasta 1991. Casi todas las exportaciones del país son de petróleo y gas, dos de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. El presidente, Ilham Aliyev, las describió en abril como un “regalo de los dioses”.

Aliyev es el líder autoritario de Azerbaiyán. Es hijo del expresidente y ha estado en el poder por más de dos décadas, reprimiendo la libertad de expresión y a la sociedad civil. Las autoridades de Azerbaiyán no otorgaron permiso a The Associated Press para informar desde el país antes de la conferencia.

Aliyev afirmó que es un “gran honor” para Azerbaiyán ser el anfitrión de la conferencia. También quiere que su país use más energías renovables para poder exportar más petróleo y gas al extranjero.

En jaulas de metal, junto al Palacio Acuático de Azerbaiyán, hay bombas de extracción —un cartel indica que extraen poco más de dos toneladas de petróleo al día. Otras bombas funcionan en otros lugares y extraen petróleo a la vista de uno de los sitios religiosos y turísticos de Bakú, la mezquita Bibi Heybat, reconstruida en la década de 1990 tras ser destruida por los bolcheviques hace casi 80 años.