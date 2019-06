Bailarines mexicanos quedan varados en Uruguay; acusan fraude de agencia

Luego de obtener el tercer lugar en un concurso internacional celebrado en Uruguay, once jóvenes bailarines mexicano no pueden retornar al país porque una agencia de viajes los defraudó con sus boletos de regreso.

Los adolescentes han dormido dos días en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Uruguay mientras sus familias reúnen el dinero necesario para pagar el viaje a la Ciudad de México.

Aarón Uribe, uno de los jóvenes bailarines es originario de Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Ecatepec, y se comunicó con sus seres queridos para contarles lo que sucedió.

El grupo de mexicanos obtuvo el primer lugar de un certamen en la Ciudad de México, lo que les dio la oportunidad de representar al país en el Torneo Internacional de Reggaetón (TIR) 2019 en el Punta del Este Convention & Exhibition Center en Uruguay, que se realizó el pasado 22 de junio.

En el concurso se enfrentaron con representantes de otros países latinoamericanos y ocuparon el tercer sitio.

Las familias de los muchachos juntaron durante varios meses 11 mil 500 pesos para el viaje redondo de cada uno en la agencia de viajes travelgenio.com, además de costear los boletos del avión llevaron dinero extra para su estancia en el país sudamericano.

El lunes 24 regresarían a México después de quedar en tercer lugar, un logro que los llenó de satisfacción y orgullo, pero cuando arribaron al Aeropuerto Internacional de Uruguay no estaban listas sus reservaciones en la aerolínea que la agencia les contrató el servicio.

Adrián Rivera, representante y miembro del estudio de baile Beat Squad, denunció mediante un video grabado desde las instalaciones de dicho aeropuerto que la agencia los estafó con 11 vuelos redondos, ya que únicamente acreditó los vuelos de ida, pero no los de regreso.

"No nos permitieron ingresar a nuestro vuelo ya contemplado y estamos literalmente retenidos en Uruguay, la cuestión es que ya no hay más presupuesto de lo que teníamos contemplado", escribió un mensaje Rodrigo, uno de los bailarines.

Los bailarines pidieron la ayuda al consulado mexicano y personal de la Embajada les llevó dinero para que compraran algo de comida, pero les informaron que al no ser responsabilidad de la aerolínea, no podían obligarla a restituirles los boletos de regreso al país.

Desde entonces la delegación mexicana ha permanecido en el aeropuerto internacional en espera de ayuda para poder regresar.

El precio por cada boleto de Montevideo a la Ciudad de México oscila entre los 18 a 25 mil pesos. Las familias y sus amigos en el país tratan de reunir el dinero para que puedan adquirir sus pasajes y regresar a su hogar.

Los bailarines advirtieron que denunciarán a la agencia de viajes porque los defraudó con los boletos de retorno a México.