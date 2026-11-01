logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Baja caudal de río Negro

Se aprecian barcos encallados y comunidades aisladas en el Amazonas

Por EFE

Noviembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Baja caudal de río Negro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Novo Airão, Brasil.- La persistente sequía que azota la Amazonia brasileña continúa reduciendo de forma alarmante el caudal del río Negro, transformando el paisaje fluvial en extensos bancos de arena, dejando grandes embarcaciones encalladas y paralizando las principales vías de transporte y abastecimiento de la región.

      En Anavilhanas, uno de los archipiélagos fluviales más grandes del mundo, en el río Negro, en el estado de Amazonas, el paisaje ha quedado irreconocible: donde debía correr el agua sosteniendo las quillas de las embarcaciones, hoy se extienden kilómetros de arena salpicados apenas por pequeños espejos de agua.

      La drástica baja en esta región ubicada entre los municipios de Novo Airão y Manaos, la capital del estado, no solo golpea al turismo y frena el traslado de pasajeros, sino que aísla a poblaciones enteras e imposibilita el transporte de mercancías, en un territorio donde los cauces fluviales operan como autopistas naturales.

      Como testimonio de esta parálisis, el barco de pasajeros ´Comandante Bob´ yace varado sobre la arena seca en plena playa del Camaleón, a la espera de que la crecida del río lo vuelva a buscar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La escena, insólita por el porte del navío, refleja la gravedad de una crisis hídrica que desafía la experiencia de los propios navegantes locales.

      El profesor José Francisco Martins, de la comunidad ribereña de Aracari, en Novo Airão, detalló también que "la reducción del río dificulta el suministro de agua potable y deteriora el saneamiento básico de la comunidad".

      Hasta octubre las lluvias han resultado insuficientes para frenar el descenso del río Negro, cuya recuperación exige precipitaciones continuas y muy superiores al promedio, especialmente en las cabeceras de las cuencas, según alertan especialistas e instituciones locales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Brasil investiga represalias contra indígenas tras reelección de Lula
        Brasil investiga represalias contra indígenas tras reelección de Lula

        Brasil investiga represalias contra indígenas tras reelección de Lula

        SLP

        EFE

        El informe detalla agresiones recibidas por comunidades

        Marco Rubio niega apoyo de EU en huida de Bolsonaro
        Marco Rubio niega apoyo de EU en huida de Bolsonaro

        Marco Rubio niega apoyo de EU en huida de Bolsonaro

        SLP

        EFE

        El excandidato brasileño cruzó a Argentina y viajó a Miami en avión privado sin apoyo estadounidense, aseguró

        Rusia y Ucrania acuerdan nuevas misiones humanitarias en Oleshki
        Rusia y Ucrania acuerdan nuevas misiones humanitarias en Oleshki

        Rusia y Ucrania acuerdan nuevas misiones humanitarias en Oleshki

        SLP

        EFE

        La defensora del pueblo ruso y su homólogo ucraniano trabajan en apoyo a residentes

        Petroleros chocan con minas navales en Ormuz
        Petroleros chocan con minas navales en Ormuz

        Petroleros chocan con minas navales en Ormuz

        SLP

        AP