Baja nivel del Paraná

Rosario, Arg.- El bajo nivel del Río Paraná preocupa a los ambientalistas y las autoridades por los problemas que genera en el tránsito fluvial, el acceso al agua dulce y la productividad en la vasta zona del noreste argentino y otras regiones de Sudamérica por donde discurre.

El Instituto Nacional del Agua (INA) de Argentina ha definido la bajante del afluente del río Paraná, una de las principales vías fluviales comerciales de Sudamérica, como "la peor desde 1944" y ha considerado que probablemente superará esa "emergencia histórica" próximamente.

"Nosotros le decimos ´el gigante marrón´ (al río). Este bien natural claramente nos está dando señales de que no es infinito; el hecho de que hoy siete provincias argentinas estén inmersas en una emergencia hídrica es un escenario por nadie imaginado", dijo pocos días atrás a The Associated Press el ambientalista Jorge Bartoli, coordinador de la organización "El Paraná no se toca".

La bajada del río se debe en gran parte a una sequía récord en Brasil, donde tiene su naciente el Paraná.