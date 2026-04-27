Balacera pone en el foco la seguridad

Washington.- El tiroteo que obligó a evacuar al presidente estadounidense, Donald Trump, y a varios altos cargos de su Gobierno el sábado ha puesto el foco en los protocolos que se emplean en el país para garantizar la seguridad presidencial y nacional.

En redes sociales y en medios de comunicación, varias figuras políticas expresaron este domingo sus opiniones acerca de los protocolos empleados en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), celebrada en el hotel Hilton de Washington y a la que acudieron Trump, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y los secretarios de Estado, Marco Rubio; Guerra, Pete Hegseth; Tesoro, Scott Bessent, y Salud, Robert Kennedy Jr.

"No se requirió ningún control de seguridad para acceder a un evento en el que participaron el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, miembros del Gabinete y otros funcionarios en la línea de sucesión", escribió el congresista de NY, Ritchie Torres.

Puesto que la práctica totalidad del Gabinete se encuentra en el Congreso para escuchar la alocución del presidente, el protocolo obliga a designar a un miembro del Gobierno que permanece durante el discurso en una localización segura que no se da a conocer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Creo que el Servicio Secreto debería reconsiderar la idea de reunir al presidente y al vicepresidente en un evento de ese tipo", dijo el congresista de Texas, Michael McCaul.

Muchos otros han querido además cuestionar el dispositivo para la entrada al evento, que contaba con un control de seguridad centralizado en el vestíbulo del hotel, y han planteado la necesidad de establecer más niveles para llevar a cabo un evento como la cena de corresponsales, la cual el propio Trump ha dicho que quiere volver a celebrar dentro de un mes.