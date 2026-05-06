Balea sujeto a cinco personas en Texas

CARROLLTON, Texas.- Un hombre baleó a cinco personas el martes en un centro comercial al norte de Dallas, matando a dos de ellas, informó la policía.

No fue un tiroteo al azar y las víctimas conocieron al atacante, indicó el jefe de policía de Carrollton, Roberto Arredondo.

"Era una relación comercial conocida. Todavía estamos trabajando para tratar de identificar sus motivos", expresó Arredondo.

Tras una breve persecución a pie, el sospechoso de 69 años, Seung Han Ho, fue arrestado a unos 6 kilómetros (4 millas) de distancia en una tienda de comestibles, informó la policía.

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No se sabía hasta el momento si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

La policía estaba en un complejo de apartamentos cercano donde hasta hace poco Ho figuraba como residente. Los vecinos dijeron que no reconocían el nombre.

Un video publicado en internet muestra a agentes con armas desenfundadas pasando por las puertas de K Towne Plaza, en una zona de la ciudad conocida como Koreatown. Agentes del FBI estaban entre las fuerzas de seguridad que recolectaban evidencia en el estacionamiento.

Carrollton, con una población de 130.000 habitantes, está a unos 32 kilómetros al norte de Dallas.