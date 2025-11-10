Banco Europeo de Inversiones financia proyecto de energía en Centroamérica

BOGOTÁ (AP) — El Banco Europeo de Inversiones anunció el lunes una financiación por 1.150 millones de dólares para respaldar la integración de redes eléctricas y la generación de energías limpias en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice.

"Este es un proyecto estratégico que prueba que ponemos el dinero, la plata, donde hemos puesto nuestras palabras. Eso da un sentido a la ciudadanía sobre lo que significan nuestras cumbres", aseguró António Costa, presidente del Consejo Europeo, al anunciar la iniciativa en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) que se realiza en la ciudad colombiana de Santa Marta.

Describió el proyecto como "absolutamente esencial" para invertir en un sistema de interconexión que permita aprovechar los diferentes componentes de la generación energética producida por los países centroamericanos, porque "sólo integrados tenemos mayor seguridad".

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) indicó en un comunicado que la inversión se da en el marco de la Agenda de Inversiones Global Gateway (AIGG) de la Unión Europea, una estrategia puesta en marcha desde 2021 que promueve inversiones en los sectores de la energía, digital, de transporte y de servicios como educación y salud.

"Se prevé que la operación incluya entre cinco y seis actuaciones, cada una de ellas por un importe de entre 170 y 400 millones de dólares, y que se da a través de préstamos marco y préstamos para inversión a empresas nacionales de suministros públicos e instituciones regionales", detalló el BEI.

Costa aseguró que la movilización de recursos es coherente con las prioridades acordadas la víspera en la declaración conjunta de la CELAC-UE y la necesidad de responder al "mayor reto existencial para la humanidad: el cambio climático".

En la declaración conjunta señalaron la voluntad de que los esfuerzos sobre acción climática deben estar alineados con el Acuerdo de París, incluyendo los esfuerzos por movilizar financiación adicional.

Los países asistentes a la cumbre CELAC-UE, que finalizará el lunes, reafirmaron la importancia del multilateralismo y la cooperación internacional para afrontar problemas comunes, en un contexto de opiniones encontradas por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas y los ataques letales a embarcaciones señaladas de traficar drogas.

Aunque no se refirieron en específico al despliegue estadounidense, indicaron que coincidieron en el "pleno cumplimiento del derecho internacional" en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas.