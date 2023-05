Barco humanitario rescata a 599 migrantes en el Mediterráneo central

ROMA, Italia (EFE).- El buque de Médicos sin Fronteras (MSF), el Geo Barents, rescató a 599 migrantes que iban hacinados en un barco de madera a la deriva en el Mediterráneo central en una operación coordinada por las autoridades italianas, que autorizaron su desembarco en Bari, en la región de Apulia (sur).



"Mientras nuestro equipo realizaba actividades de formación frente a las costas de Sicilia, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Italia se puso en contacto con el Geo Barents para ayudar a un barco en peligro con 599 personas a bordo", informó la ONG en sus redes sociales.

MSF informó de que las operaciones duraron tres horas debido al gran número de personas y que "los 599 sobrevivientes, incluidos mujeres y niños, ahora están a salvo a bordo y están siendo atendidos por el equipo médico".

"El desembarque se realizará en Bari, el puerto que ha sido asignado por las autoridades italianas", comunicó MSF, que lamentó que se encuentra a unas 40 horas de navegación.

También al barco de la ONG Sos Humanity le fue asignado hoy el puerto de Livorno (noroeste de Italia) tras rescatar este viernes a 88 migrantes que se encontraban en una barcaza de madera que había zarpado de Tobruk, en Libia, tres días antes.

La ONG lamentó la decisión, una medida del Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni de asignar un puerto a cerca de 1.400 kilómetros del Canal de Sicilia, a unos cuatro días de navegación.

Por otra parte, los 500 migrantes que durante varios días estuvieron la deriva en el Mediterráneo central y de los que se había perdido su rastro fueron devueltos a Libia, según informó hoy el portavoz para el Mediterráneo del Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM), Flavio di Giacomo.

"La zona SAR (búsqueda y rescate, en inglés) establece la obligación de salvar vidas, no un derecho exclusivo de intervención. Son aguas internacionales, no libias. Cabe destacar que un área Sar también requiere un puerto de desembarco seguro y Libia no lo es", denunció Di Giacomo en sus redes sociales.

El barco de rescate Life Support de la ONG italiana Emergency llevaba dos días buscando la barcaza que se encontraba en la zona de búsqueda y salvamento de Malta, por lo que también determinó que con seguridad "estas personas fueron llevadas de vuelta a Libia, aunque las autoridades libias lo han negado hasta ahora".

Algunas ONG de rescate de migrantes habían informado de que los 500 migrantes podían haber sido rescatados por un petrolero que se encontraba en la zona que después los devolvió a Libia.

En el momento en el que fueron localizados, el pasado día 23, la embarcación llevaba 500 personas a bordo, entre ellas 56 niños, incluido un bebé que había nacido en el barco, y 45 mujeres, entre ellas varias embarazadas.

El buen tiempo ha hecho que vuelvan a producirse los salidas desde las costas del norte de África con destino a Italia y la Guardia Costera informó del rescate en los últimos tres días de más de 1.200 migrantes.