Benjamin Ritchie: condenado a muerte por asesinato de policía en Indiana

MICHIGAN CITY, Indiana, EE.UU. (AP) — Un hombre de Indiana condenado por el asesinato de un policía en el año 2000 está programado para recibir una inyección letal temprano el martes en la segunda ejecución del estado en 15 años.

Benjamin Ritchie, de 45 años, ha estado en el corredor de la muerte por más de 20 años después de ser condenado por el tiroteo fatal del agente Bill Toney, de Beech Grove, durante una persecución a pie.

A menos que haya una acción judicial de último minuto, Ritchie será ejecutado "antes del amanecer" en la Prisión Estatal de Indiana en Michigan City, según funcionarios estatales.

Indiana reanudó las ejecuciones en diciembre, después de una pausa de varios años debido a la escasez de drogas para inyección letal a nivel nacional. Autioridades proporcionaron fotos de la cámara de ejecución antes de la ejecución de Joseph Corcoran, mostrando un espacio que parece un quirófano austero con camilla, iluminación fluorescente, un desagüe en el piso y una sala de observación adyacente. Han ofrecido pocos otros detalles sobre el proceso, incluyendo la hora en que se llevan a cabo las ejecuciones.

Entre los 27 estados con leyes de pena de muerte, Indiana es uno de dos que prohíbe la presencia de medios de comunicación. El otro, Wyoming, ha llevado a cabo una ejecución en el último medio siglo. La Associated Press y otras organizaciones de medios han presentado una demanda federal en Indiana buscando acceso para los medios.

La ejecución el martes en Indiana es una de las 12 programadas en ocho estados este año. La ejecución de Ritchie y otras dos en Texas y Tennessee se llevarán a cabo esta semana.

Ritchie tenía 20 años cuando él y otros robaron una camioneta en Beech Grove, cerca de Indianápolis. Luego disparó cuatro tiros a Toney durante una persecución a pie, matándolo.

En ese momento, Ritchie estaba en libertad condicional por una condena por robo en 1998.

Toney, de 31 años, había trabajado en el Departamento de Policía de Beech Grove durante dos años. Fue el primer policía de ese departamento en ser asesinado a tiros en el cumplimiento del deber. La comunidad de 14.000 personas lloró al padre de dos hijos, casado, como una persona que se presentaba para ayudar a otros.

Cuando Toney murió, "cada uno de nosotros sufrió una pérdida que nunca recuperará", declaró el subjefe de policía Tom Hurrle, quien trabajó con él.

Los familiares hablaron en una audiencia de clemencia la semana pasada, instando a que la ejecución avance.

"Es hora. Estamos todos cansados", declaró Dee Dee Horen, quien era la esposa de Toney. "Es hora de que este capítulo de mi historia, nuestra historia, se cierre. Es hora de que recordemos a Bill, recordemos la vida de Bill, y no su muerte".

Los abogados de Ritchie han luchado contra la sentencia de pena de muerte, argumentando que su asesoría legal en el juicio fue ineficaz porque sus abogados no investigaron completamente ni presentaron evidencia sobre sus trastornos del espectro alcohólico fetal y la exposición al plomo en la infancia.

Los abogados dicen que Ritchie sufrió "daño cerebral severo" porque su madre abusó del alcohol y las drogas durante el embarazo y Ritchie ha tenido dificultades con la toma de decisiones. También fue diagnosticado con trastorno bipolar en 2005.

"Finalmente ahora tiene algo de capacidad para organizar su vida, es un hombre diferente", indicó el abogado defensor Steven Schutte.

El gobernador republicano Mike Braun rechazó la solicitud de clemencia de Ritchie la semana pasada como recomendó la junta de libertad condicional. Braun no explicó su decisión, pero los miembros de la junta dijeron que el caso de Ritchie no cumplía con el estándar para conmutar una sentencia y citaron una docena de violaciones durante el tiempo de Ritchie en prisión, incluyendo amenazas de violencia a otros.

La Corte Suprema de Indiana negó una solicitud para detener la ejecución, pero dos jueces señalaron que el jurado no recibió información precisa sobre el daño cerebral de Ritchie.

Los abogados de Ritchie están impugnando esa decisión en un tribunal federal y también han presentado una petición ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad dicen que el daño cerebral de Ritchie debería excluirlo de la pena de muerte.

La "capacidad de Ritchie para apreciar completamente la maldad de su conducta" estaba "deteriorada en el momento de su crimen", sostuvo la doctora Megan Carter, quien también testificó ante la junta de libertad condicional, en un comunicado.

Los abogados dicen que Ritchie ha cambiado durante sus más de dos décadas tras las rejas y ha mostrado arrepentimiento.

En el tribunal, cuando era joven, Ritchie sonrió a Horen y se rió mientras se leía el veredicto.

Le dijo a una junta de libertad condicional que lamenta profundamente sus acciones, especialmente cómo actuó con la viuda de Toney.

"Desearía poder volver al día en el tribunal, porque la esposa de ese hombre merecía decir todo lo que necesitaba decirme, y ese chico insolente debería haberse quedado callado y dejarla decir lo que necesitara decir", señaló Ritchie. "Ese era su derecho. Ese era el derecho de su familia".

Ritchie ha pasado sus últimos días recibiendo visitas de amigos y familiares. Según la ley estatal, se le permite tener hasta cinco testigos en su ejecución, que incluirán abogados y amigos.

"He arruinado mi vida y la vida de otras personas, y me arrepiento por lo que hice esa noche", le dijo a la junta de libertad condicional a principios de este mes. "Uno no puede deshacer lo que ya hizo".