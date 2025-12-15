logo pulso
Bialiatski relata su calvario en prisión

Por AP

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Bialiatski relata su calvario en prisión

Vilna, Lituania.- El laureado con el Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, llegó a una entrevista con The Associated Press el domingo en la capital de Lituania, Vilna, directamente de una cita con el dentista.

El veterano defensor de los derechos humanos, de 63 años, estaba experimentando un regreso a la vida diaria después de más de cuatro años tras las rejas en Bielorrusia. Fue liberado repentinamente el sábado.

"Cuando cruzó la frontera, fue como si emergiera del fondo del mar y saliera a la superficie del agua. Tienes mucho aire, sol, y allá atrás estabas en una situación completamente diferente, bajo presión", le dijo a la AP.

Bialiatski fue uno de los 123 prisioneros liberados por Bielorrusia a cambio de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas al sector bielorruso de potasa, crucial para la economía del país.

Le dijo a la AP que no fue golpeado tras las rejas; su estatus como laureado del Premio Nobel de la Paz, tal vez, lo protegió de la violencia física, comentó el activista.

Pero dijo que pasó por mucho de lo que todos los presos políticos en Bielorrusia atraviesan: confinamiento solitario, castigos arbitrarios por infracciones menores, no poder ver a sus seres queridos, rara vez poder recibir cartas.

"Definitivamente podemos hablar de un trato inhumano, de crear condiciones que violan tu integridad y algún tipo de dignidad humana", expresó.

Bialiatski está preocupado por dos de sus colegas de Viasna, Marfa Rabkova y Valiantsin Stefanovic, que permanecen encarcelados, y por los 1.110 prisioneros políticos que aún están tras las rejas, según Viasna. Asimismo, el defensor promete continuar luchando por la liberación de todos los prisioneros políticos.

