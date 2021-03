Biden dice que habla "con varios países" sobre compartir vacunas

Este martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su administración está en conversaciones con diversos países sobre la posibilidad de compartir vacunas contra el coronavirus.

Al salir de la Casa Blanca, con rumbo a Pennsylvania, donde promoverá el paquete de estímulo que aprobó el Congreso, la prensa que estaba en el lugar preguntó a Biden si sabe con qué países compartirá Estados Unidos cualquier excedente de vacuna.

"Ya estamos hablando con varios países", respondió el mandatario sin detallar cuáles. "Se los haremos saber en breve", añadió.

Al mismo tiempo, descartó la posibilidad de viajar a la frontera sur, que enfrenta un incremento en el arribo de migrantes, particularmente menores no acompañados. "No por el momento", señaló.

Por la mañana, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, indicó que la negociación con el gobierno de Estados Unidos para adquirir vacunas de AstraZeneca producidas en ese país, "va muy bien".

"Los detalles no los daré hasta que esté terminado", agregó. Según el canciller, la respuesta definitiva vendrá el viernes y entonces se dará a conocer toda la información.

"Diría yo que tenemos un buen avance", insistió Ebrard.