Biden dice que Zelenski le ha garantizado que Ucrania no usará los F-16 en territorio ruso

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este domingo que su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, le ha garantizado que no usará los cazas F-16 de fabricación estadounidense contra objetivos dentro del territorio de Rusia.

"Tengo la garantía plena de Zelenski de que no los usarán para ir adelante y moverse contra Rusia en su territorio geográfico. Otra cosa es si las tropas rusas están dentro del área de Ucrania", manifestó Biden en una rueda de prensa en Hiroshima, donde concluye este domingo la cumbre de líderes del G7 después de tres días de reuniones.

Durante la cumbre, el mandatario estadounidense dijo a sus socios del G7 que Estados Unidos ayudará a entrenar a pilotos ucranianos en el manejo de los cazas F-16 y abrió la puerta a entregar esos aviones a Ucrania en el futuro.

Biden se había resistido durante meses a entregar esos aviones a Kiev, pero la presión de Ucrania y de varios países europeos había ido en aumento.

De hecho, los países de la UE (de los cuales tienen representación en el G7 Alemania, Francia e Italia) están debatiendo a nivel interno cómo y cuándo proceder al envío de los F-16 y potencialmente otros aviones de fabricación europea, mientras que el Reino Unido y otros miembros de la UE han lanzado una "coalición internacional" con el mismo objetivo.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, recalcó en el programa "State of the Union" de la cadena CNN que todavía no hay una "decisión final" al respecto.

"Dadas las cifras disponibles actualmente de las reservas de nuestros aliados europeos y el hecho de que, basándonos en el dinero que nos ha dado el Congreso, hay muchas otras prioridades de sistemas que dar a Ucrania, puede que nos centremos más en una transferencia a terceros, pero el presidente no ha tomado una decisión final", dijo.

Sullivan tampoco puso una fecha al momento en que Ucrania podría recibir los primeros cazas.

"No voy a fijar un calendario. Lo que el presidente (Biden) ha dicho es que se sentará con sus aliados europeos y con los ucranianos para ver quién, cuándo y cuántos cazas se envían. Y estamos en ese proceso en este momento", explicó desde Japón.

Biden se reunió este domingo en los márgenes del G7 con Zelenski, que llegó el sábado a Hiroshima en medio de una gran expectación y a bordo de un avión oficial de la República francesa.

Zelenski acudió al G7 con un doble objetivo: lograr mayor apoyo militar de Occidente para la guerra y entablar conversaciones con países como Brasil y la India, que han rechazado alinearse con Occidente en su condena a la invasión y siguen comerciando con Rusia.

Este mismo domingo, Zelenski consiguió que Biden anunciara otros 375 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, con lo que Washington ya ha entregado a Kiev unos 38.000 millones de dólares en asistencia castrense, según datos de este domingo del Pentágono.