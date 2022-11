Biden pierde los estribos en llamada telefónica con Zelensky

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- La tensión por la guerra en Ucrania está elevando los ánimos, incluso entre los aliados.

De acuerdo con la cadena estadounidense NBC News, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Ucrania, Volodimir Zelensky, tuvieron una acalorada discusión sobre la ayuda que Occidente está brindando a Ucrania.

La conversación tuvo lugar el 15 de junio pasado, dijo NBC News, que citó como fuente a cuatro personas informadas de la llamada.

Ambos líderes suelen hablar por teléfono cada que Estados Unidos envía ayuda. Y en esa conversación, Biden le adelantó que enviaría un nuevo paquete de asistencia militar valuado en mil millones de dólares. Sin embargo, Zelensky reaccionó de forma muy distinta a como esperaba el estadounidense. En vez de un agradecimiento, lo que hubo fue un reproche.

Zelensky comenzó a enumerar la ayuda adicional que necesitaba Ucrania y no estaba recibiendo por parte del gobierno estadounidense.

Biden perdió los estribos. Según NBC, el mandatario estadounidense alzó la voz y le pidió al ucraniano ser un poco más agradecido.

Remarcó que el pueblo estadounidense estaba siendo bastante generoso y que su administración y el ejército de su país estaban trabajando arduamente para ayudar a Ucrania.

Horas después de la llamada, Zelensky reconoció: "Estoy agradecido por el apoyo de Estados Unidos Es especialmente importante para nuestra defensa en el Donbás". Biden hizo lo propio y afirmó que su país "no flaqueará al momento de comprometerse con el pueblo ucraniano mientras lucha por su libertad".

A pesar de que la relación entre ambos mejoró con el tiempo, Zelensky continúa recriminándole a Estados Unidos por el envío de ciertas armas en particular. Entre ellas, los sistemas de misiles de mayor alcance (ATACMS), que la administración Biden se niega entregar por miedo a que sean usados contra territorio ruso.