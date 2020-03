Biden y Sanders ofrecen realidades distintas para la relación con México

Aunque representan menos volatilidad que Donald Trump, los precandidatos a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Bernie Sanders y Joe Biden, ofrecen realidades distintas para los mexicanos, en particular en economía y comercio, señalaron este lunes expertas consultadas por Efe.



EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO



En unas elecciones que además están marcadas por el coronavirus, el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá "puede estar en tela de juicio", advirtió Mariana Aparicio, coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



La profesora investigadora mencionó que el exvicepresidente Biden apoyó el T-MEC tras las modificaciones de los demócratas en el Congreso, pero que Sanders se opuso a él en el Senado por considerar que hay fallas en temas laborales y medioambientales.



"Es muy importante para el caso mexicano porque eso implicaría mayor presión si Sanders fuera el candidato del Partido Demócrata y, en el hipotético caso que ganara las elecciones en noviembre, pondría en un aprieto nuevamente a la economía y la política mexicana de abrir o tener acuerdos paralelos con el T-MEC", estimó.



Las diferencias políticas se acentuaron este domingo en el primer debate uno a uno entre ambos, tras la eliminación del resto de sus rivales internos, previo a una nueva ronda de primarias que ocurrirán este martes en Arizona, Florida, Illinois y Ohio, estados con presencia de votantes latinos.



Por ahora, Biden lleva cerca de 150 delegados de ventaja frente a Sanders, pero todavía falta tiempo para la Convención Nacional Demócrata de julio, donde se elegirá al candidato presidencial.



La académica resaltó más diferencias comerciales entre ambos, pues el senador tiene una "política nacionalista" con puntos de coincidencia con Trump, como el uso de aranceles para presionar a otros países.



"Biden tiene una posición más moderada, cercana pero no similar a la posición de la política comercial de Barack Obama, y en este sentido México tendría, en términos económicos y comerciales, certidumbre que el T-MEC se quedaría de acuerdo a los términos que se han ratificado", argumentó.



LA DEUDA MIGRATORIA



La migración no ha sido un tema central de la campaña de estos demócratas, expuso Gabriela de la Paz, profesora de estudios norteamericanos del Tecnológico de Monterrey.



Pese a representar un cambio de retórica, la académica percibió un historial mixto sobre este asunto por parte de Biden, en cuyo periodo como vicepresidente hubo tres millones de deportaciones, y en Sanders, que votó en contra de la reforma migratoria en 2007 al argumentar que se afectarían los salarios de los estadounidenses.



"Lo que no va a cambiar es la cantidad de gente que está tratando de ingresar a Estados Unidos y las capacidades de los sistemas para absorber a todos ellos. Lo único que va a cambiar es que van a decir 'no queremos hacer un muro como el de Donald Tump'", sostuvo.



En los estados que han votado hasta ahora, Sanders ha conquistado el voto latino, pero De la Paz matizó que suelen ser jóvenes de segunda o tercera generación atraídos por sus propuestas de universidades gratuitas y salud universal.



EL CONTROL DE LAS ARMAS



En otro tema que preocupa al Gobierno mexicano, la venta de armas, ambos candidatos tienen posturas de regulación alineadas con el Partido Demócrata, aunque ambos también han defendido la posesión de armas en el pasado.



En particular, Sanders votó en contra de una iniciativa en 1993 que establecía controles universales a los compradores de armas y a favor de otras dos, en 2003 y 2005, que protegían a los fabricantes de armas de las demandas legales.



"Yo no creo que se pudiera contar con Sanders para que haya una mayor restricción a las armas. Y Biden tampoco. Biden dijo claramente hace poco en uno de sus discursos que él no quería quitarle a la gente el derecho a portar armas", opinó De la Paz.



EL FACTOR CORONAVIRUS



Las expertas pidieron considerar el efecto que tendrá el coronavirus en las campañas, pues la pandemia originada en Wuhan ya ha obligado a suspender mítines públicos y algunos estados como Luisiana han pospuesto sus primarias.



Aparicio, en particular, observó que los dos candidatos demócratas "son parte de la población vulnerable", al tener más de 70 años.



En tanto, De la Paz estimó que la pandemia obstaculizará la reelección de Trump.



"Esta es una crisis que podría ser la tormenta perfecta para acabar con la Presidencia de Donald Trump porque hay una crisis masiva que requiere una buena coordinación del Gobierno a todos los niveles y, si eso no se logra, las repercusiones van a ser catastróficas", concluyó.