Bill Clinton sobre el Gobierno de Trump: "Solo hay caos"

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001) lamentó este martes que la Presidencia de Donald Trump se caracterice "por el caos" y la incapacidad por asumir la "responsabilidad" que conlleva el cargo, por lo que señaló que la "única opción" es el precandidato demócrata Joe Bien.



"En un momento como el actual, el Despacho Oval debería ser el centro de mando. En su lugar, es un centro de tormentas. Solo hay caos. Solo una cosa no cambia -su determinación para negar responsabilidad y eludir la culpa", subrayó Clinton durante la Convención Nacional Demócrata, que se desarrolla virtualmente.



"Nuestro partido está unido para ofrecerles -recalcó- una opción diferente: un presidente que va al trabajo. Con los pies en el suelo (...) Un hombre con una misión: concentrarse, no distraerse; unir no dividir. Nuestra opción es Joe Biden".



En una breve pero contundente intervención recordó a los votantes lo que ocurrirá si Trump sigue en la Casa Blanca otros cuatro años.



"Culpar, amedrentar, denigrar", afirmó Clinton.



El exmandatario criticó especialmente la gestión de la pandemia del coronavirus por parte de Trump al apuntar que EE.UU. cuenta con el 4% de la población mundial y el 25% de los casos globales de COVID-19.



"Si quieren un presidente que define su trabajo como gastar horas al día a ver la televisión y mirar a gente en las redes sociales, es su hombre (...) Pero en las crisis de verdad, se viene abajo como un castillo de naipes", ironizó Clinton.



El cónclave demócrata, que antes del coronavirus iba a desplazar a miles de personas a la ciudad de Milwaukee (Wisconsin), se celebra en modo remoto desde distintos lugares del país y salones privados.