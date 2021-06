Bill Gates cree que los ricos no deben comer carne

Bill Gates es famoso por haber fundado una de las empresas de tecnología más importantes del mundo: Microsoft. Pero recientemente también se convirtió en una de las voces expertas sobre la pandemia de Covid-19, ya sea porque ha vaticinado con éxito el desarrollo de la enfermedad, o porque ha invertido millones en su investigación. Pero uno de los temas que, desde hace años, han preocupado al empresario es el cambio climático y, en ese sentido, se ha dedicado a proponer algunas soluciones entre las que se encuentran el que los países ricos no consuman carne.

En una entrevista que dio para hablar sobre su reciente libro "Cómo evitar un desastre climático", uno de los hombres más ricos del mundo abogó por que los ciudadanos de los países más ricos del mundo cambien a dietas que consistan enteramente en lo que llamó carne sintética, esto como un esfuerzo por frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hay que recordar que, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el sector ganadero genera un 18% más gases de efecto invernadero que el sector del transporte por lo que es una de las principales causas del calentamiento del planeta, la degradación de las tierras, la contaminación atmosférica y del agua, y la pérdida de biodiversidad. Esto considerando toda la cadena de los productos cárnicos.

Es por lo anterior que Bill Gates considera que es necesario que los países más ricos opten por la carne "cultivada en un laboratorio" para reducir de manera importante todos los efectos negativos de su producción.

Aunque parece una petición un poco inusual, lo cierto es que ya son varias las ciudades que están impulsando el desarrollo de la carne sintética. Como ejemplo de ello, dos de las empresas mejor financiadas en el mercado de la carne cultivada provienen de los Países Bajos. Se trata de Mosa Meat y Meatable, esta última recientemente anunció 47 millones de dólares en nuevo financiamiento y dijo esperaba que los reguladores europeos aprueben su primer producto para 2023 y aumente las ventas comerciales para 2025.

Retos y ventajas

Contar con carne que fue producida mediante tecnología y no de manera tradicional puede significar un cambio muy importante para el desarrollo de la humanidad. No solo por el tema ambiental, como está buscando Bill Gates, sino porque este producto podría llegar a millones de personas y mejorar su alimentación.

Sin embargo hay dos inconvenientes a superar primero. Uno de ellos, como el propio Gates reconoció en su entrevista con el MIT Technology Review, "a la gente le gusta lo que hacen estas empresas (de carne sintética) en un nivel celular, pero no sé si eso alguna vez será económico". Y es que este tipo de desarrollos aún resultan costosos como para pensar en llevarlos a todos los consumidores de un país, incluso los más ricos.

Y, más allá del costo de fabricación, otro punto a atacar es si los consumidores realmente estarán dispuestos a cambiar su carne tradicional por una que ha sido cultivada en un laboratorio. Por ahora es una novedad que ha sido bien recibida, como muestra, algunas empresas, como Just Foods, con sede en San Francisco, y Supermeat de Tel Aviv, ya están vendiendo empanadas y nuggets de pollo elaborados con células cultivadas.

Sin embargo, Meatable, en una entrevista que el director de tecnología de Meatable, Daan Luining, concedió al medio TechCrunch, los productos que se venden actualmente no aprovechan todo el potencial de la tecnología celular. "Hemos visto el nugget y la hamburguesa de pollo, pero estamos trabajando en todo el tejido muscular", dijo Luining.

La misión de Meatable es ser líder mundial en el suministro de proteínas para el planeta. "El cerdo y la carne de res y los cortes que se comen con regularidad influyen en la gestión ambiental y de la tierra. La tecnología que estamos usando nos permite adentrarnos en diferentes especies. Primero, nos enfocamos en los animales que tienen el mayor impacto en el cambio climático y la salud planetaria", una declaración de Luining que seguro hará feliz a Gates.

Sin embargo, el problema sigue siendo el precio. Para entender porque, Meatable actualmente produce carne a aproximadamente 10 mil dólares por libra, es decir unos 100 mil dólares por 4.5 kilos. Aunque, a diferencia de sus competidores, la compañía dijo que está produciendo carne entera, es decir que incluye la grasa y el tejido.

Por ahora seguirán realizando investigaciones y esperan que su primera oferta comercial sea un producto de carne de cerdo cultivado en laboratorio.