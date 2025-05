Bill Gates anuncia donación del 99% de su fortuna

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Bill Gates prometió dar el 99% de su fortuna restante a la Fundación Gates, que gastará todo en un plazo de 20 años. Los fondos se entregarán con el tiempo y permitirán que la fundación gaste otros 200.000 millones de dólares para cuando cierre en 2045.

"Todavía hay un poco más que va para los niños y una parte que, ya sabes, no me faltará nada para mi consumo", dijo Gates. Incluso sus inversiones relacionadas con el clima, "todas las ganancias que provienen de ese trabajo van a la Fundación Gates".

En entrevistas con The Associated Press, Gates habló sobre el trabajo pasado y los objetivos futuros de la fundación. Sus respuestas están resumidas:

Sobre hacer una de las mayores promesas en la historia de la filantropía de EEUU:

"Espero que otras personas me superen. Incluso hoy, probablemente hay una docena de personas más ricas que yo, porque no cuento el dinero que ya tengo en la fundación. Tengo un poco más de 100.000 millones de dólares fuera de la fundación. Me encantaría ser superado en todo este trabajo. Alguien debería intentar pagar más impuestos que yo, salvar más vidas que yo, dar más dinero que yo y ser más inteligente de lo que he sido".

Sobre cerrar la fundación en 2045, antes de lo planeado:

"Creo que 20 años es el equilibrio adecuado entre dar tanto como podamos para avanzar en estas cosas y dar a la gente mucho aviso de que ahora este dinero se habrá ido. Se gastará. Con suerte, muchas de estas enfermedades estarán erradicadas, así que nadie sabrá, '¿Qué era la malaria? ¿Qué era la polio?', en los años venideros. Sabes, algunas fundaciones, si han estado alrededor de 50 o 60 años, ¿quién sabe cómo su trabajo se relaciona con la intención de la persona que inició esa fundación? Y creo que habrá más personas ricas en el futuro de las que hay hoy. Así que sí, esto creará un vacío en 20 años, y estamos informando a la gente con mucha anticipación que así es como se verá".

Sobre los regalos anuales del inversor Warren Buffett a la fundación:

"Es, según algunas medidas, el regalo más generoso jamás dado y un verdadero voto de confianza de Warren, quien es un gran amigo y siempre me ha dado un consejo fenomenal y está muy motivado por estos problemas de inequidad. Y eso fue en 2006, y así que es dos años después que dejo mi trabajo a tiempo completo en Microsoft, y me mudo. Y he estado a tiempo completo en la fundación desde 2008 por el resto de mi vida. Es mi última, segunda carrera. Es difícil exagerar el impacto que Warren ha tenido en mí".

Sobre Giving Pledge, un compromiso para que los multimillonarios donen más de la mitad de su riqueza, que Gates, Buffett y Melinda French Gates fundaron en 2010:

"Esa era una gran esperanza, que la expectativa social para cualquiera que tenga mucho dinero sería que donen la mayoría de él, y que básicamente todos se unan a eso. Ahora, no estamos en ese nivel, pero creo que año tras año, la gente está diciendo, ´hey, la equidad de este sistema, la legitimidad de este sistema realmente se beneficia si aquellos que, tanto por habilidad como por suerte, el sistema los ha recompensado, que pongan muchos de sus recursos e incluso, algo de su tiempo y energía en mejorar la sociedad´".

Sobre los recortes a la financiación de salud y ayuda exterior por parte de EEUU y otros países:

"Muchas cosas ahora están haciendo menos claro cuánto progreso haremos en estos 20 años que nos quedan. Los donantes están siendo algo menos generosos, ya que se sienten presionados por una población envejecida y las demandas para Ucrania, tanto los costos de los refugiados como los de defensa, muchas cosas. Y así contar la historia del éxito y el valor moral y geopolítico de tomar el 1% de los presupuestos de los países ricos y decir, 'no, esto es para salvar vidas por muy, muy, muy poco dinero'. Vamos a tener que renovar la comprensión de la gente y priorización de estas cosas para mantener esa pieza. Tenemos muchas cosas por las que somos optimistas porque tenemos nuevas herramientas, nuevas formas de proteger a las mujeres de contraer el VIH, nuevas formas de matar mosquitos... Y así es increíble idear estas cosas de bajo costo y trágico si no podemos llevarlas a todos los que las necesitan. Así que, va a requerir renovar ese compromiso de aquellos que están bien para ayudar a aquellos que están en mayor necesidad".

Sobre Melinda French Gates dejando la Fundación Gates el año pasado:

"Melinda ha hecho una contribución fenomenal a la fundación, ayudándonos a elegir a las personas adecuadas y estando en asociaciones, viajando por el mundo, aportando su perspectiva a las cosas. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre cómo nos puso en el camino correcto. Cuando nos divorciamos, esperábamos —yo esperaba— que ella eligiera quedarse. Se quedó por un período de tiempo, continuó haciendo un gran trabajo, y luego eligió hacer la filantropía por su cuenta".

Sobre la crítica al poder de la fundación y la falta de un mecanismo formal para incorporar la retroalimentación pública:

"Nuestro trabajo es para salvar vidas de niños. Así que es cierto, si ellos tienen otras prioridades, es difícil influir en mi compromiso de no permitir que las madres mueran desangradas o que los niños no mueran de malaria. Para ser honesto, el número de actores de la sociedad civil que están aquí tratando de influir en el trabajo que hacemos es muy pequeño. Es increíble. Quiero decir, casi podría listar sus nombres en una hoja de papel. ¿Dónde están estas personas? Queremos más personas cuestionando nuestro trabajo, criticando nuestro trabajo. Quiero decir, ¿cuál es su idea sobre la desnutrición? ¿Cuál es su idea sobre cómo lidiar con estos recortes de financiación? ¿Qué quieren que hagamos?".