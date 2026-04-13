Bloquearemos Ormuz: Trump

Islamabad, Pakistán.- El presidente Donald Trump aseguró el domingo que la Marina estadounidense comenzaría implementará un bloqueo que impida que las embarcaciones salgan o entren al estrecho de Ormuz después de que las conversaciones de alto el fuego entre EU e Irán en Pakistán terminaron sin un acuerdo.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM por su acrónimo en inglés) anunció que bloqueará todos los puertos iraníes a partir de las 10 de la mañana del lunes, hora del este de EU, o 5:30 de la tarde, hora de Irán.

El CENTCOM señaló que aplicará el bloqueo "imparcialmente sobre las embarcaciones de todas las naciones". Añadió que permitirá que los barcos que viajen entre puertos no sean iraníes naveguen por el estrecho de Ormuz.

Trump quiere debilitar la principal herramienta de presión de Irán durante el conflicto armado después de exigir la reapertura de la vía por la que antes de la guerra navegaba el 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

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Más tarde el domingo, Trump intensificó su disputa con el papa León XIV por sus posturas contrastantes sobre la guerra. El mandatario arremetió contra el pontífice en redes sociales, calificándolo de "terrible en política exterior". El ataque se produjo después de que León denunció el conflicto y exigiera que las partes negociaran la paz.

Irán responde

La Guardia Revolucionaria iraní señaló poco después que el estrecho seguía bajo el "control absoluta" de Irán y estaba abierto a embarcaciones no militares, mientras que las militares serían recibidas con una "respuesta contundente", de acuerdo con dos agencias noticiosas de Irán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien estuvo al frente de la misión de su país en las negociaciones, se dirigió a Trump a su regreso a Irán: "Si ustedes pelean, nosotros pelearemos".

"Nunca hemos buscado la guerra. Pero si intentan ganar mediante conversaciones lo que no lograron ganar en el campo de batalla, eso es absolutamente inaceptable", manifestó Mohammad Karami, comandante de las Fuerzas Terrestres de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).