Blue Origin falló en su última misión

Miami, Flo.- La compañía espacial Blue Origin admitió este lunes que desplegó el satélite de un cliente en una órbita equivocada durante su última misión, en la que reutilizó por primera vez uno de los propulsores de su cohete New Glenn.

"Aunque estamos complacidos con la recuperación nominal del propulsor, claramente no entregamos la misión que nuestro cliente quería, y que nuestro equipo esperaba. Los datos iniciales sugieren que en nuestra segunda quema GS2, uno de los motores BE-3U no produjo suficiente empuje para alcanzar nuestra órbita objetivo", dijo el director ejecutivo de Blue Origin, Dave Limp, en X.

Limp añadió que ya están investigando "la anomalía (...) para aprender de los datos e implementar las mejoras necesarias para regresar rápidamente a las operaciones de vuelo".

Las acciones de AST SpaceMobile cayeron un 5,30 % en el Nasdaq al término de la sesión de este lunes.

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La misión de Blue Origin, la empresa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, despegó el domingo desde Cabo Cañaveral (Florida) a las 7:25 hora local (11:25 GMT) con un propulsor reusado, que después de la separación de las dos etapas del cohete fue recuperado en el Atlántico, aproximadamente 10 minutos después del lanzamiento.

Este sistema de lanzamiento fue el mismo que Blue Origin usó en la segunda misión del poderoso cohete de unos 98 metros en noviembre, cuando logró aterrizar el propulsor sobre una plataforma en el mar después de un intento fallido a inicios de 2025.