Boeing y autoridad de EUA investigan cableado de avión siniestrado

Boeing Co. y la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos confirmaron este domingo que investigan un problema de cableado que puede ser la causa de cortos circuitos en el sistema del avión 737 MAX.

Gordon Johndroe, portavoz de Boeing, dijo que la compañía identificó este problema y trabaja con la FAA para realizar los análisis apropiados.

Boeing trata de determinar si dos series de cableados del avión estaban demasiado juntas, lo que podría generar un corto circuito y llevar a un accidente si los pilotos no respondían de forma adecuada, destacó The New York Times.

En tanto, la FAA dijo que analiza junto a Boeing ciertos hallazgos de una reciente revisión a las modificaciones propuestas para el 737 MAX.

La agencia añadió que garantizará que todos los temas relacionados a la seguridad identificados durante este proceso sean abordados.

Boeing detendrá la producción de su aeronave estrella 737 MAX este mes luego de que sufrió fatales accidentes en octubre de 2018 en Indonesia y en marzo de 2019 en Etiopía, que en conjunto cobraron la vida de 346 personas, lo que obligó a suspender su producción a partir de este mes, ya que la empresa no logra convencer a los reguladores de que la línea aérea es segura para viajar.

La crisis también ha costado a la compañía unos nueve mil millones de dólares y ha perjudicado a numerosos proveedores y aerolíneas.

En un principio de dijo un problema en el software tuvo qué ver en las causas de dos accidentes mortales en Indonesia y Etiopía, cuyo dispositivo deberá ser autorizado por el organismo regulador.

En octubre de 2018, un avión de ese tipo operado por la línea indonesia Lion Air se accidentó pocos minutos después de despegar de Jakarta, donde no funcionaron los sistemas automáticos y terminó por caer al mar de Java, en el que murieron 189 personas.

Este marzo de 2019, otro accidente ocurrió en un vuelo 302 de Ethiopian Airlines, que se dirigía de Addis Abeba hacia Nairobi, Kenia. Cuando los pilotos trataron de controlar la aeronave, los dispositivos no funcionaron y se estrelló perdiendo la vida 157 personas.

Ante las similitudes de los accidentes, varios países como Brasil, China y Sudáfrica, empezaron a suspender las operaciones de esos boeing 737 MAX 8 hasta nuevo aviso.