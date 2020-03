Bolsonaro da negativo por coronavirus tres días después de volver de Miami, informa en Twitter

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado negativo en la prueba de coronavirus, tres días después de concluir una visita a Miami, que incluyó numerosos actos públicos y una cena con el mandatario estadounidense, Donald Trump, informó este viernes el Gobierno.



Bolsonaro se sometió a los exámenes después de que se confirmó que la enfermedad había sido contraída por el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Wajngarten, quien integró la comitiva oficial que viajó a Miami.



El propio mandatario informó sobre el negativo en su perfil en la red Twitter, y despejó las dudas que existían al respecto, sobre todo después de que una serie de rumores se expandieron durante la mañana de este viernes afirmando que el resultado era positivo.



A esas conjeturas respondió el propio Bolsonaro, también en Twitter: "No crea en la prensa 'fake news'!", escribió el mandatario para agregar: "Son ellos los que precisan de ustedes!".



También los ministros que acompañaron a Bolsonaro en la visita a Miami han dado negativo. Son los de Seguridad Institucional de la Presidencia, Augusto Heleno Ribeiro; Minas y Energía, Bento Albuquerque; y Defensa, Fernando Azevedo e Silva.



Aún espera el resultado de los exámenes el canciller Ernesto Araújo, aunque este último permaneció en Estados Unidos hasta este jueves y no regresó a Brasilia en el avión oficial que trasladó a Bolsonaro y en el que viajó el jefe de prensa de la Presidencia.



Bolsonaro, aunque conserva una buena salud, ha pasado por cuatro operaciones en el último año y medio, todas como consecuencia de la cuchillada que sufrió en septiembre de 2018, en medio de la campaña electoral que le llevó al poder.



Hace unos diez días, declaró que deberá someterse a una quinta cirugía, aunque no aclaró los motivos, todo lo cual, junto a los 65 años de edad que cumplirá el próximo 21 de marzo, hizo aumentar la preocupación por la posibilidad de que contrajera el coronavirus.



Durante la visita a Miami, Bolsonaro participó en un encuentro con miembros de la comunidad brasileña que reside en Estados Unidos, frente a los que minimizó los riesgos del coronavirus, en torno al cual afirmó que se estaba generando una suerte de "ficción" y "fantasía", de la cual responsabilizó en parte a la prensa.



Este mismo miércoles, el mandatario insistió en esa línea y dijo que sabía de "gripes que han matado mucho más" que el coronavirus.



Sin embargo, cambió el tono este jueves y después del positivo de su jefe de prensa y de someterse él mismo a un análisis, instó a los brasileños a adoptar medidas de precaución y hasta evitar grandes concentraciones.



Ello incluyó un consejo para sus seguidores, en el sentido de que se abstengan de participar en las manifestaciones convocadas para el próximo domingo en contra del Congreso y el Poder Judicial, a los que acusan de frenar diversas iniciativas del Gobierno.