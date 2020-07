Bolsonaro declara apoyo a Trump pero dice que buscaría relación con Biden

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo este jueves que personalmente prefiere una victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre pero que, en caso de que Joe Biden venza, lo buscaría para intentar mejorar las relaciones comerciales entre ambos países.



"Yo hago fuerza por (la reelección de) Trump porque estoy seguro de que con él vamos a potenciar, y mucho, las relaciones entre ambos países, pero si gana el otro lado, vamos a intentar algo semejante", afirmó el líder ultraderechista brasileño en una transmisión al vivo en sus redes sociales.



"Pero si no quieren (un acercamiento)... paciencia. Brasil tendrá que superarlo", agregó Bolsonaro al admitir que su relación con el ocupante de la Casa Blanca puede ser difícil en caso de una victoria del Partido Demócrata.



El gobernante dijo que considera que las relaciones comerciales entre los dos países pueden mejorar mucho independiente de que el Partido Republicano o el Demócrata esté en el poder.



"Yo hago fuerza por el Republicano por la libertad que Trump me dio para llamarlo en cualquier momento que lo necesite y por decirme que está listo para colaborar con nosotros", afirmó.



"Espero que venza Trump, pero si no lo consigue intentaremos profundizar nuestra relación comercial (con Biden), incluso porque todo el mundo está interesado en Brasil", aseguró.



De acuerdo con el mandatario, Estados Unidos sólo comenzó a considerar a Brasil como un país importante tras su elección como presidente en 2018.



Agregó que los presidentes que lo precedieron, desde Fernando Henrique Cardoso y hasta los socialistas Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, trataron a Estados Unidos como "enemigos", "opresores" e "imperialistas", y que por eso nunca hubo una asociación estratégica.



"En esa época Brasil sólo se asociaba con Sudamérica y con dictaduras en todo el mundo, incluyendo Cuba y varias africanas, y declaraba su amor por Venezuela y por los países bolivarianos. Obviamente Estados Unidos nos trataba como una persona sin importancia pese a nuestra importancia geopolítica y a nuestras enormes riquezas", dijo.



Aseguró que esa percepción cambió cuando, durante su campaña electoral, afirmó que Brasil bajo su mandato no abandonaría Sudamérica ni dejaría de relacionarse con África pero sí se acercaría a "países mejores que nosotros", entre los que citó Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.



"Intenté, sí, ese acercamiento y Trump terminó tomando conocimiento de que yo existía y ya estuve tres veces con él. Conseguimos algunas cosas, como la aceptación de Brasil como aliado extra OTAN, y nos acercamos a Estados Unidos cada vez más", afirmó.



"Por eso espero, porque no puedo interferir ni tengo cómo hacerlo, que Trump sea reelegido", afirmó.



Agregó que de la misma forma que está pendiente de la política en Estados Unidos también lo está de la de Argentina y que por eso apoyó la campaña con la que Mauricio Macri intentó en vano reelegirse.



"Y vean cómo está Argentina ahora (tras la derrota de Macri). Querían cambio y hubo cambio, pero todo puede cambiar para mejor o para peor y optaron por la demagogia y la mentira de siempre", afirmó.



"Y ahí tenemos un país hermano con problemas. Infelizmente ya hay empresario argentinos con rumbo a Uruguay y con rumbo a Brasil", aseguró en una nueva crítica a la gestión económica del presidente Alberto Fernández.



"Comenzaron con aquella política normal, pero me dijeron, no sé si es verdad, que quien usa tarjeta de crédito fuera de Argentina tiene que pagar tasa del 30 %, que están estatizando empresas y que están usando la pandemia como disculpa para confiscar vehículos en la calle", agregó.