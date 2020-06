Bolsonaro dice que conversó con Trump sobre ingreso de Brasil al nuevo G7

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo este lunes que conversó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el posible ingreso de Brasil al G7 renovado propuesto por Estados Unidos.







El líder ultraderechista se refirió al posible ingreso de Brasil al grupo de los países más ricos del mundo en un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter y en el que dijo haber abordado el asunto en una conversación telefónica que tuvo este lunes con el presidente de Estados Unidos.







"Conversamos sobre el G7 expandido, que Brasil deberá integrar, así como sobre asuntos del acero brasileño", afirmó el gobernante de Brasil, que no dio más detalles ni profundizó en el asunto.







Trump anunció el pasado sábado que aplazará a septiembre la cumbre que tendrían este mes en Nueva York los líderes del G7, grupo al que calificó de "obsoleto", y dijo que le gustaría ver más países en el foro multilateral.







"No siento que el G7 represente adecuadamente lo que está pasando en el mundo. Es un grupo muy obsoleto de países", dijo Trump a los periodistas que viajaban con él a bordo del Air Force One de regreso a Washington DC tras visitar Florida para asistir al lanzamiento desde Cabo Cañaveral de la misión Demo-2 de la NASA y SpaceX.







Trump agregó que le gustaría ver más países dentro del grupo, compuesto actualmente por EE.UU., Japón, Francia, el Reino Unido, Italia, Canadá y Alemania.







"Queremos a Australia, queremos a la India, queremos a Corea del Sur. ¿Y qué tenemos? Es un bonito grupo de países justo ahí", indicó el mandatario, para quien el grupo puede llegar a ser un G10 o un G11.







Trump también conversó este lunes sobre el asunto con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a quien invitó a la próxima cumbre del G7.







"Donald Trump informó sobre su idea de convocar una cumbre del G7 con la posible participación de Rusia, Australia, la India y Corea del Sur", señaló en un comunicado el Kremlin.