Bolsonaro justifica creación de moneda única con Argentina para "frenar el socialismo"

Bolsonaro, quien regresó este viernes a Brasil tras una visita oficial a Argentina, afirmó en Río de Janeiro que la idea de una moneda común entre ambos países existe desde 2011 e insistió que "es un primer paso para un sueño".



El jefe de Estado dijo estar abierto a críticas y sugerencias, después de que el presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, cuestionara hoy la propuesta para la creación del llamado "peso real" a través de las redes sociales.



"¿Será? ¿Se va a desvalorizar el real? ¿ El dólar valiendo 6,00 reales? ¿La inflación volviendo? Espero que no", señaló el diputado en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.



El Banco Central (BC) brasileño, por su parte, descartó hoy que exista actualmente algún proyecto o estudio en curso para la creación de una moneda única entre Brasil y Argentina.



"El Banco Central no tiene proyectos o estudios para la unión monetaria con Argentina", el principal socio comercial de Brasil en Suramérica, resaltó el emisor brasileño en un comunicado.



La máxima autoridad monetaria de Brasil precisó que "tan solo hay, como es natural en la relación entre socios, diálogos sobre la estabilidad macroeconómica, así como debates sobre la reducción de riesgos y vulnerabilidad y fortalecimiento institucional".



Desde Japón, el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, precisó este viernes que el proyecto de crear una moneda binacional con Brasil "no tiene plazo para la puesta en vigencia y llevará mucho tiempo, porque hay que dar muchísimos pasos".



"Sin duda es un proceso largo que requiere antes que los países estemos ordenados", afirmó el ministro del Gobierno de Mauricio Macri en declaraciones radiales desde Fukuoka (Japón), donde participa de la reunión de ministros de Economía del G20, recogidas por la agencia estatal de noticias Télam.



"Así como hizo Europa con el euro, se requiere la aplicación de determinados parámetros para que el proyecto pueda ser exitoso", agregó el ministro.