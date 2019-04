Bolsonaro planea exculpar a agricultores que disparen contra invasores

El proyecto "dará de que hablar, pero es una manera que tenemos de ayudar a combatir la violencia en el campo", precisó el mandatario al participar en un encuentro sobre agricultura en la localidad brasileña de Ribeirao Preto, en el estado de Sao Paulo.



El jefe de Estado subrayó que la "propiedad privada es sagrada" y por esa razón propondrá al Legislativo que el agricultor que dispare contra un invasor "responda" ante la Justicia, pero no sea castigado por su acción.



El objetivo, según el jefe de Estado, es que las personas que "no respeten la ley" teman "a los ciudadanos de bien, y no al contrario".



Asimismo, el capitán de la reserva del Ejército indicó que la próxima semana será presentado en el Congreso otro proyecto para que el productor rural pueda usar armas "en todo el perímetro de su propiedad", y no solo en su residencia.



Una de las principales medidas de Bolsonaro tras su llegada al poder el pasado 1 de enero fue la firma de un decreto para la flexibilización de la posesión de armas de fuego, una de las banderas del ultraderechista durante la campaña electoral.



La medida había sido demandada por diferentes grupos, entre ellos los grandes propietarios rurales, quienes cuentan con una influyente bancada en el Congreso brasileño.



La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el organismo vinculado al Episcopado brasileño, espera un aumento de los conflictos en el campo este año, a pesar de la fuerte caída registrada el año pasado.



Los asesinatos por la violencia como consecuencia de luchas por tierra, agua o disputas laborales entre trabajadores y grandes hacendados bajaron en 2018 un 60.5 % hasta los 28, frente a los 71 registrados en 2017, el mayor nivel en 14 años.