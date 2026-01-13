Bomba caminera mata a seis policías en Pakistán

DERA ISMAIL KHAN, Pakistán.- Una bomba al borde de la carretera dirigida a un vehículo policial mató a seis agentes en el noroeste de Pakistán cerca de la frontera afgana el lunes, según informó la policía, subrayando un aumento en la violencia miliciana en la región.

La explosión ocurrió en el distrito de Tank de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, dijo el jefe de policía local Pervez Shah. Entre los muertos se encontró un jefe de policía local, Ishaq Ahmad, quien estaba en una patrulla de rutina en el momento del ataque. Shah no proporcionó más detalles, señalando que se estaba llevando a cabo una investigación.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, condenó el ataque y rindió homenaje a los agentes fallecidos. En un comunicado, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, diciendo que los policías habían "sacrificado sus vidas por la paz de la nación" y que sus sacrificios no serían olvidados.

Ningún grupo reclamó inmediatamente la autoridad del atentado. Es probable que la sospecha recaiga sobre los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, que han intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad y civiles en los últimos meses.

El TTP es separado pero aliado con los gobernantes talibanes de Afganistán y se ha envalentonado desde que los talibanes afganos regresaron al poder en 2021. Pakistán ha acusado a Kabul de permitir que el grupo use suelo afgano para lanzar ataques dentro de Pakistán, una acusación que el gobierno afgano niega.

Las relaciones entre los dos vecinos han permanecido tensas.