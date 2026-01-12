logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Interapas nombra encargado de despacho

Arturo Jaimez Núñez al frente del organismo

Por Redacción

Enero 12, 2026 09:03 p.m.
A
Interapas nombra encargado de despacho

San Luis Potosí.– Arturo Jaimez Núñez asumió como encargado de despacho de la Dirección General del Interapas, tras un acuerdo tomado este día por la Junta de Gobierno del organismo.

En sesión, el órgano colegiado dio vista a la renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo al cargo de director general, presentada por motivos personales, y aplicó la normatividad interna para que el director de Administración y Finanzas quedara al frente del despacho.

Durante la misma reunión, fueron aprobados por unanimidad los estados financieros correspondientes al último trimestre de 2025.

Arturo Jaimez Núñez 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A la sesión asistieron los presidentes municipales de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, así como el titular de la Comisión Estatal del Agua.

LEA TAMBIÉN

Falaz, cobro diferenciado del Interapas

Aunque se aprobó un alza de 3.8% para usuarios domésticos, sólo beneficia al sector popular que paga cuota fija

 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interapas nombra encargado de despacho
Interapas nombra encargado de despacho

Interapas nombra encargado de despacho

SLP

Redacción

Arturo Jaimez Núñez al frente del organismo

Veta Gallardo la Ley Gobernadora
Veta Gallardo la Ley Gobernadora

Veta Gallardo la Ley Gobernadora

SLP

Redacción

El Ejecutivo estatal decidió no promulgar la reforma electoral que obligaba a postular solo mujeres a la gubernatura en 2027.

Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP
Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP

Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP

SLP

Pulso Online

El Gobierno Estatal de San Luis Potosí brinda apoyo económico a la UASLP mediante un préstamo de 100 millones de pesos

FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales
FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales

FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales

SLP

Redacción

Se pide a la ciudadanía revisar documentación y números de serie antes de adquirir un auto